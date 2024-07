Por decreto, el Gobierno oficializó la transformación de Télam en una agencia de publicidad

Escuchar

“Télam tal como la conocemos ha dejado de existir”, comunicó este sábado el vocero presidencial, Manuel Adorni, y confirmó su transformación en la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (Apesau), una sociedad anónima unipersonal destinada al contenido de pauta publicitaria a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial. En simultáneo, aunque más reservado, el Gobierno se apresta al traspaso de casi 150 periodistas empleados por la compañía estatal a la órbita de Radio Televisión Argentina (RTA), quienes deberán cumplir con tareas destinadas a los distintos medios públicos.

Por lo bajo el oficialismo también evalúa el lanzamiento de una cablera ante todo “rentable” que pase lo más desapercibida posible. “Al momento no hay nombre”, dijo un ex-Télam convocado para volver a la redacción de la calle Belgrano.

Días atrás, LA NACION había anticipado que los responsables al frente de la intervención de Télam, encabezada por Diego Chaher, -quien esta semana será oficializado como titular de la Secretaría de las Empresas del Estado-, delineaban los últimos detalles para lanzar la pata publicitaria de la empresa que muy probablemente funcionará en la tradicional sede de la calle Bolivar 531, con una estructura de 90 personas y pasará a llamarse “Apesau”.

“Télam Sociedad del Estado dejará de operar, tal como ha sido creada originalmente, en las actividades de servicios periodísticos y como agencia de noticias, justificándose las modificaciones de su objeto social en la necesidad de alinear sus operaciones con un nuevo enfoque estratégico de la sociedad para operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, concentrando los recursos de la empresa en aquella área que ofrece mayores oportunidades de crecimiento y rentabilidad a largo plazo”, se destacó en el Decreto 548 publicado en el Boletín Oficial.

De esta forma, el Ejecutivo ratificó el cambio de denominación y objeto social de Télam que a partir de ahora comenzará a operar como una agencia de publicidad y propaganda . Según pudo saber LA NACION de fuentes del Gobierno, la planta estará integrada por 90 empleados de las respectivas áreas especializadas que no se acogieron al plan de retiros voluntarios que impulsó Chaher, luego que el presidente Javier Milei anunciara el cierre de la empresa estatal, durante la apertura de sesiones legislativas.

El discurso de Milei precipitó los planes del interventor a menos de un mes de haber asumido al frente de los medios públicos. De todas formas, el esquema estaba claro: reducir la agencia de noticias a su mínima expresión y no repetir los pasos del exsecretario de Medios Públicos Hernán Lombardi, quien durante el gobierno de Mauricio Macri desvinculó a un 40% de la nómina de aquel entonces -cerca de 350 empleados- y tras un fallo de la justicia laboral debió reincorporar a 180 trabajadores. Entre los argumentos esgrimidos, se hacía referencia al hecho de no haber declarado un proceso preventivo de crisis que amparara el recorte.

Chaher tomó nota del antecedente. Inmediatamente, el titular de los medios públicos intervino y valló las dos sedes de la agencia y dispensó a todos sus empleados con goce de sueldo. En paralelo, lanzó un plan de retiros voluntarios al que adhirió más del 50% del personal, bajo la tácita advertencia de un eventual cese y ante la amenaza del lanzamiento de un proceso preventivo de crisis, que le hubiera permitido al Ejecutivo avanzar con despidos masivos.

No obstante, el plan nunca fue presentado ante la Secretaría de Trabajo, mucho menos homologado por su titular, Julio Cordero. No fue necesario. Más de 350 empleados adhirieron al plan de retiro voluntarios que, según cercanos a Casa Rosada, estaba compuesto por un 100% de la indemnización correspondiente con el estatuto de prensa, más un 20% adicional aproximado que podía variar en cada caso en particular.

El relato de los trabajadores difiere bastante de la visión oficial. En la mayoría de los casos consultados por este medio se habló de un ofrecimiento que no superaba el 60% de una indemnización. Si bien desde los sindicatos de prensa FATPREN y Sipreba apuntaron que los retiros “no tuvieron nada de voluntarios” optaron por no responder acerca de la diferencia de porcentajes planteadas en las dos versiones.

Fue la propia Comisión Gremial Interna de Télam, FATPREN y Sipreba quienes adelantaron hace dos semanas, a través de un comunicado interno, que estaban “en discusiones con la intervención sobre el retorno a la agencia, las condiciones laborales y la situación en general”.

En el mismo mensaje, los sindicatos convocaban a una asamblea que fue llevada adelante el martes 18 de junio para transmitir a los empleados y afiliados mayores precisiones de lo que se estaba gestando. Aunque desde Sipreba no brindaron detalles de lo sucedido en la reunión, es probable que entre los temas a tratar se haya ahondado en las intenciones del Gobierno de reasignar a los más de 240 empleados que quedaron en la agencia a tareas dentro de un área de publicidad y otra periodística que podría estar vinculada a un portal de noticias.

Pese a que el decreto da certeza sobre la creación de una agencia publicitaria, no hace mención a ningún tipo de armado con fines de prensa y abre el interrogante sobre el destino de los 150 periodistas que no negociaron su salida de la exTélam. Aún así, se establece la potestad de transferir “de Télam a medios públicos y/o a terceros, los servicios periodísticos y de agencia de noticias, el personal, los bienes muebles e inmuebles”, entre otros.

Es este último artículo el que resume la intención del Gobierno de traspasar la planta de 150 periodistas a la órbita de RTA y mantenerles las mismas condiciones laborales. “Una vez que exista Apesau se va a empezar a hacer el traspaso a RTA”, confirmaron allegados a la intervención en relación a la reubicación de empleados, aunque aclararon que aún resta ver el cómo y dónde. “Podrían arrancar en la redacción de Belgrano y después pasarse a la sede de RTA”, barajaron.

Damián Juárez exsecretario de redacción, especializado en periodismo político y desde hace algunos años dedicado a la cobertura de Juntos por el Cambio, quedará al frente al área de prensa y será el encargado de organizar la redacción. “Vamos a seguir en Belgrano, no creo que demore en abrir. Están muy concentrados en armar el equipo”, señaló uno de los convocados al nuevo armado en el que se fusionarán secciones ante la disminución del personal.

La reincorporación de los periodistas está prevista para julio, mientras las autoridades evalúan la posibilidad de relanzar un servicio de cablera que sea “rentable y sustentable”. “Ya están negociando con los abonados. Podría funcionar como una sección de medios públicos que pase lo más desapercibida posible ”, deslizó una empleada de la exagencia. Advirtió, sin embargo, todavía “no tiene nombre”.

