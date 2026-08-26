Por el “vacunatorio VIP” citaron a indagatoria a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, a sindicalistas, legisladores y otras 30 personas acusadas de haberse beneficiado con vacunas que aún no les correspondía recibir, en el llamado “vacunatorio VIP” que durante la pandemia funcionó en el Ministerio de Salud, bajo la presidencia de Alberto Fernández.

Las audiencias empiezan el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre.

Las citaciones habían sido pedidas por el fiscal Eduardo Taiano, tras una decisión de la Cámara Federal que resolvió hace dos años profundizar la investigación no solo sobre los funcionarios que autorizaron la vacunación VIP, saltándose la fila, sino sobre los que pusieron el brazo para ser vacunados.

Esa primera parte del expediente contra los funcionarios que autorizaron la vacunación ya fue elevada a juicio oral y público. Quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 6, que tiene todos sus puestos vacantes.

Hay solo tres imputados que llegaron a juicio por abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Salvador Costa; y el exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira.

Horacio Verbitsky Archivo

También se investigaba el papel de Ginés González García, quien falleció a los 79 años, a poco de que su procesamiento fuera confirmado. El ministro renunció en febrero de 2021 tras revelarse el escándalo.

Ahora serán indagados Eduardo y Chiche Duhalde; el empresario Seza Manukian, de Mar del Plata; Horacio Verbitsky, cuya confesión radial destapó el escándalo; el empresario Florencio Aldrey, del diario La Capital de Mar del Plata; sus familiares Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey y Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille, integrante de la Secretaría Privada del Ministerio de Salud.

Jorge Taiana y Eduardo Valdés se vacunaron en el Ministerio de Salud

También se indagará al diputado Jorge Taiana, excanciller; al diputado Eduardo Valdés; a María Eva Duhalde y Juliana Duhalde, hijas del expresidente; a Lucía Antolini, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez, María Felisa Mango y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido Eduardo Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.

Integran la lista, además, Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, el periodista Gabriel Michi, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda, María de los Ángeles Domínguez, Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini), Esteban Collazo (fotógrafo presidencial que era parte de “burbuja sanitaria” de Alberto Fernández), el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Marta Burgos y Jorge Héctor “Topo” Devoto, publicista y dirigente kirchnerista.

Todos ellos, según la causa, recibieron dosis de la Sputnik V por fuera de todo criterio sanitario, cuando las vacunas eran escasas y no estaban disponibles para toda la población.

El dictamen del fiscal considera que “los elementos de prueba reunidos configuran el estado de sospecha” que precisa el Código Procesal y les atribuye a los vacunados el rol de partícipes necesarios del delito de peculado de bienes, que prevé penas de dos a diez años de prisión.

El peculado es un delito en el cual un funcionario público se apropia, usa de forma indebida o desvía dinero, bienes o servicios del Estado que están bajo su control, administración o custodia por razón de su cargo.