escuchar

Serán poco más de tres días los que Victoria Villarruel quedará al frente del Poder Ejecutivo Nacional en reemplazo de Javier Milei, que partirá esta tarde rumbo la ciudad de Davos, donde participará del Foro Económico Mundial como parte de su primer viaje al exterior desde que asumió la primera magistratura, el 10 de diciembre pasado.

Desde esa fecha, Villarruel mantuvo una activa agenda como vicepresidenta de la República, en la que centró sus esfuerzos en mostrar un Senado en funcionamiento, en un intento por establecer un fuerte contraste con la parálisis legislativa que le imprimió a la Cámara alta su antecesora, Cristina Kirchner ; pero sin descuidar sus relaciones con diferentes sectores políticos ni de la sociedad civil, como lo demuestra su visita del último fin de semana al Festival de la Doma y el Folklore, en la ciudad cordobesa de Jesús María.

Según confiaron sus voceros, la vicepresidenta ejercerá la primera magistratura desde su despacho del primer piso del Senado, en el palacio legislativo. “No hace falta”, respondieron sus allegados ante la consulta de LA NACION acerca de si pensaba trasladarse a la Casa Rosada durante los días que estuviera al frente del Poder Ejecutivo.

Javier Milei y parte de su gabinete salieron a saludar al balcón de la Rosada LN+

A pocas horas de haber asumido el cargo, en diciembre, se informó que Villarruel iba a tener una oficina en Casa de Gobierno, como suelen tener todos los vicepresidentes, y que pensaba utilizarla, algo que Cristina Kirchner se negó a hacer durante los cuatro años de gestión de Alberto Fernández cada vez que el entonces Presidente abandonó el país.

Sin embargo, el tema del despacho vicepresidencial en Casa Rosada no parece resuelto todavía. Se han barajado varias alternativas, pero todavía no han encontrado un lugar definitivo. De hecho, una de las propuestas fue que ocupara las dependencias de Casa Militar, pero Villarruel prefirió no quitarle ese lugar al organismo encargado de la seguridad presidencial.

Villarruel ocupará la presidencia hasta el próximo viernes por la mañana, cuando se estima que estará volviendo al país Milei tras su viaje a Davos. El periplo presidencial arranca esta tarde en un vuelo de línea con destino a Frankfurt (Alemania), donde hará conexión hacia Zürich (Suiza) para de ahí continuar por vía terrestre hacia la ciudad alpina donde se celebra todos los años el Foro Económico Mundial.

Villarruel y Milei

Según confiaron sus voceros, durante la ausencia del jefe del Estado la vicepresidenta no tendrá una agenda de actividades diferente, salvo alguna cuestión particular que requiera de su atención, sino que continuará con sus habituales actividades relacionadas con el manejo de la Cámara alta.

Entre los principales objetivos de Villarruel por estos días está el tratamiento del proyecto que busca establecer el uso de la boleta única de papel. La iniciativa obtuvo dictamen de dos comisiones la semana pasada, pero los impulsores del cambio de herramienta a la hora de votar no cuentan por estos momentos con los 37 votos que exige la Constitución Nacional para sancionar la ley. Por esa razón, hasta el momento no hay una fecha concreta para llevar el texto al recinto de la Cámara alta.

Desde que asumió la presidencia del Senado, Villarruel nunca descuidó su agenda de construcción política. A los contactos periódicos y reservados que mantiene con legisladores de las diferentes bancadas se suman algunas reuniones públicas. Por ejemplo, la que mantuvo hace unas semanas atrás con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, a quien recibió en su despacho de la Cámara alta junto al diputado nacional y persona de su confianza, Guillermo Montenegro.