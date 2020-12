El 7 de agosto de 2018 el ex presidente Amado Boudou se apresta a escuchar la sentencia que lo condeno a cinco años y diez meses en la causa por la compra de Ciccone Calcografica. Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

Hernán Cappiello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2020 • 16:24

Amado Boudou seguirá en arresto domiciliario por el momento, a pesar del fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena a cinco años y diez meses de prisión por intentar quedarse con el 75 % de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica, que imprime papel moneda, a cambio de solucionar sus problemas fiscales.

Boudou no hará ninguna presentación judicial que cambie las condiciones en que está en su casa, controlado a través de una pulsera electrónica. Entiende -según dijeron sus allegados a LA NACION- que no cambiaron las circunstancias por las que se dispuso su arresto domiciliario, que incluyeron el argumento de que su mujer y sus dos hijos mellizos no tienen otro medio de vida o ayuda económica que no sea la del exvicepresidente. A pesar de que la condena firme ya no contempla la posibilidad de que permanezca en prisión preventiva y de que cayó el principio de inocencia.

Quienes tienen la potestad de cambiar las cosas son el juez de ejecución penal Daniel Obligado o la fiscal de ejecución penal Guillermina García Padin. La sentencia de la Corte respecto de Boudou no fue aún incorporada al Lex 100, que es el sistema de gestión de expedientes electrónicos. Es decir que si bien ya está publicada en el sistema de la Corte, aún no existe en el expediente electrónico del tribunal. Cuando se cargue ese fallo, el juez Obligado podría per se realizar el cómputo de la pena que le resta cumplir a Boudou y establecer las condiciones en que lo hará. Sin embargo, fuentes de los tribunales dijeron que el magistrado va a esperar a que las partes hagan una presentación.

Daniel Obligado, el juez que sacó de la cárcel a Amado Boudou, es quien decidirá ahora si vuelve a la prisión Crédito: Foros Judiciales

Por el momento, la fiscal García Padin no hizo presentación alguna. En los tribunales dijeron que no lo hará mientras no esté cargada la sentencia.

Así, si nadie hace la primera juzgada, Boudou permanecerá cumpliendo su condena en su casa. En la misma situación está su socio José María Núñez Carmona, autorizado a vivir en Mar del Plata para cuidar la salud de su madre, y Nicolas Ciccone, que cumple arresto domiciliario dada su edad avanzada y sus condiciones de salud.

Boudou ya pasó más de dos años y medio bajo distintas modalidades de arresto, y estuvo alojado en el penal de Ezeiza en tres oportunidades. Desde abril de este año cumple con la prisión domiciliaria en su casa. Por eso, es probable que no sea mucho el tiempo que le quede por pasar en la cárcel. A la pena impuesta de cinco años y diez meses debe descontársele los dos años y medio que cumplió de prisión preventiva.

Desde su casa, donde cumple arresto domiciliario, Amado Boudou da entrevistas y participa de reuniones políticas vía Zoom Crédito: Captura de video

Además, la ley de ejecución penal permite que un condenado pueda salir en libertad condicional si es que tiene buena conducta y cumplió los dos tercios de su condena. Previamente, están previstas salidas laborales.

El exvicepresidente quedó detenido por primera vez el 3 de noviembre de 2017 tras una decisión del juez federal Ariel Lijo, que ordenó su prisión preventiva en una causa donde se lo investigaba por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La defensa de Boudou apeló ese fallo y el 12 enero de 2018, la Cámara Federal, con el voto de los jueces Eduardo Farah y Rodolfo Pociello Argerich, y el voto en contra de Leopoldo Bruglia, le concedió la excarcelación.

La primera vez que Boudou quedó detenido por el caso Ciccone fue en agosto de 2018, cuando el Tribunal Oral Federal N°4 (integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez) lo condenó a cinco años y diez meses de cárcel, al dar por probado que intentó quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta que fabrica papel moneda.

Tras varios planteos de sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, en diciembre de ese año el mismo el TOF que lo condenó -con otra integración ya que el juez Pablo Bertuzzi había sido trasladado a la Cámara Federal- le concedió la excarcelación bajo fianza y le impuso usar una tobillera electrónica con GPS.

Amado Boudou criticó el fallo de la Corte y cuestionó la respuesta del Gobierno ante lo que denunció como avances del "lawfare"

Pero esa decisión fue revocada por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal y, el 18 de febrero de 2019 Boudou se presentó en los tribunales de Comodoro Py y fue trasladado nuevamente al penal de Ezeiza. En julio del año pasado, la Cámara de Casación confirmó la condena de Boudou por el caso Ciccone y entonces su defensa acudió a la Corte Suprema, que finalmente rechazó los recursos del exvicepresidente.

En abril de este año, recibió el arresto domiciliario tras un fallo del juez Obligado. El contexto de emergencia sanitaria causada por la pandemia fue una circunstancia rectora de la decisión de conceder el beneficio a Boudou, pero el juez también había entendido que Boudou estaba en prisión preventiva y que, sin sentencia firme, seguía gozando de la presunción de inocencia.

Conforme a los criterios de Más información