¿Por qué Alberto Fernández habló de “albañilas”?

Sobre el final de su discurso de entrega de viviendas en el barrio Saladita, del partido bonaerense de Avellaneda, que encabezó este martes el presidente Alberto Fernández, entre sus agradecimientos nombró a la cuadrilla de “albañilas” que participó de la construcción de las casas.

“¡Gracias a todos y a todas, gracias a ustedes albañilas por el trabajo hecho! Gracias y felicitaciones a los que hoy han recibido su casa. Gracias a los albañiles y a los compañeros que están ahí en la escalera”, dijo el Presidente.

“Estas casas fueron terminadas por una cuadrilla de albañilas y serán el hogar de mujeres, travestis y trans que están accediendo a un techo propio”, explicó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, en su cuenta de Twitter.

Participé del acto de entrega de viviendas a vecinxs del Barrio La Saladita, en Avellaneda, junto al presidente @alferdez.



Estas casas fueron terminadas por una cuadrilla de albañilas y serán el hogar de mujeres, travestis y trans que están accediendo a un techo propio. pic.twitter.com/07OSgmKo87 — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) April 27, 2021

Por su parte, el ministro Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi explicó las “casas fueron terminadas por una cuadrilla de albañilas, todas mujeres”, según el funcionario de esta forma “se construye un país más igualitario”.

Estas casas fueron terminadas por una cuadrilla de albañilas, todas mujeres. Así también se construye un país más igualitario. Estas experiencias potencian el trabajo en equipo y el esfuerzo del Estado. Nación, provincia y municipios avanzan por la #ReconstrucciónArgentina⬆️ pic.twitter.com/cjg7BVgEP8 — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) April 27, 2021

A su vez, el primer mandatario arremetió contra el gobierno de Cambiemos y aseguró que “el odio” motivó a que no se terminaran las viviendas que ahora eran objeto de entrega.

“Cada vez que vengo a estos barrios, muchas de estas casas quedaron prácticamente terminadas en el 2015, y me pregunto: ¿Cómo es que alguien no las terminó? ¿Cómo fue que no se pensó en la necesidad de tantos de ocupar estas casas? No le encuentro respuesta. La única que le encuentro es el odio. Que alguien odie tanto, que deje las casas vacías para que la gente no recuerde quién las hizo”, lanzó Fernández durante el acto.

LA NACION