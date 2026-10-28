Por su negativa a asistir: el Senado busca intimar a Diego Santilli a que concurra a brindar su informe

En un hecho inédito, el Senado podría aprobar mañana un proyecto que obligaría al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a asistir el próximo 18 de noviembre al recinto para brindar el informe sobre la marcha del Gobierno que la Constitución le obliga a dar todos los meses, de manera alternada, ante cada una de las Cámaras legislativas.

El tema se habló en la reunión de jefes de bloque de esta tarde y quedó plasmado en el acta de Labor Parlamentaria de la sesión de este jueves, a las 14. Según pudo saber LA NACION, contó con amplio respaldo de casi todas las bancadas.

Siempre según las fuentes consultadas por este diario, la decisión de avanzar con un proyecto de resolución se tomó como consecuencia de que Santilli no se ofreció a concurrir al Senado.

Hace 16 meses que un jefe de Gabinete libertario no acude al Senado a dar su informe de gestión. El último en hacerlo fue Guillermo Francos, el 26 de junio de 2025.

Tal como lo establece la Constitución, el jefe de Gabinete tiene que comunicar cada mes su disponibilidad a asistir, a partir de lo cuál la cámara legislativa en cuestión pone en marcha el proceso de recolección de las preguntas que los legisladores le quieran formular y remitírselas al funcionario para que las pueda contestar antes del día convenido para que se haga presente en el recinto.

El proyecto lleva la firma del jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), y resuelve “citar al Señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a concurrir ante el pleno de este Senado a efectos de brindar el informe sobre la marcha del gobierno, en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional”.

La parte sustanciosa del proyecto consta en el segundo artículo, en el que se deja constancia de que la citación “se funda en la falta de cumplimiento de la obligación constitucional de concurrencia mensual a las Cámaras del H. Congreso de la Nación”.

Si bien en su tercera cláusula la iniciativa establece que la sesión informativa “deberá realizarse dentro de los siete días de aprobada la presente resolución”, fuentes parlamentarias comentaron que, lo más factible, es que se fije en el próximo miércoles 18 de noviembre.

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