Por una deuda multimillonaria, le cortaron la luz a la municipalidad de San Martín de los Andes

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− La localidad de San Martín de los Andes atraviesa una compleja situación financiera que escaló recientemente con la interrupción del suministro eléctrico en las principales dependencias públicas. El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) procedió al corte de luz en el Palacio Municipal y en el Concejo Deliberante debido a una deuda acumulada que supera los 1747 millones de pesos.

La interrupción del servicio, que se extendió por poco menos de dos horas, obligó a la suspensión de la atención al público en las oficinas municipales. Aunque inicialmente se atribuyó de forma oficial a un “inconveniente en el servicio eléctrico”, la situación dejó al descubierto la magnitud del conflicto financiero con la empresa provincial.

El origen de este millonario pasivo no se limita únicamente al consumo de los edificios oficiales. Según explicaron fuentes municipales y legislativas, la deuda se disparó por diversos motivos. Por un lado, el municipio afronta los costos energéticos de las estaciones de bombeo de agua potable y de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, servicios que originalmente deberían ser cubiertos por la cooperativa de agua local.

En ese sentido, el origen principal de la actual deuda se remonta a años atrás, cuando la cooperativa de agua local solicitó auxilio financiero al municipio para cubrir su propio consumo eléctrico. El municipio comenzó a hacerse cargo del pago de la energía de las estaciones de bombeo (que abastecen a más de 40 barrios) y de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales.

A su vez, las actualizaciones en el precio de la energía rompieron el equilibrio económico de los convenios vigentes. Además, desde el Poder Ejecutivo local cuestionan un acuerdo firmado hace casi dos décadas (Ordenanza Nº 7158/2006), al que consideran “desequilibrado” y ajeno a la realidad actual.

El intendente Carlos Saloniti junto al gobernador Rolando Figueroa X.com

Ante la intimación del EPEN mediante carta documento, la gestión del intendente Carlos Saloniti busca implementar un plan de refinanciación para normalizar la situación. El acuerdo propuesto contempla 24 cuotas mensuales y desembolsos cercanos a los 100 o 102 millones de pesos cada mes. Con la suma de intereses e IVA financiero, el monto total del acuerdo ascendería a aproximadamente 2363 millones de pesos.

Pese a la urgencia, el acuerdo aún debe ser ratificado por el Concejo Deliberante, que actualmente se encuentra en receso invernal. La concejala Sol Petagna (Pro) manifestó que la noticia fue un “baldazo de agua fría” y presentó un pedido de informes detallado para conocer el origen exacto de la deuda antes de avanzar con la aprobación.

Debido a que la próxima sesión ordinaria recién está prevista para el 30 de julio, no se descarta que el intendente avance mediante un decreto ad referendum para evitar nuevos cortes de energía en las instalaciones públicas. Por el momento, el servicio ha sido restablecido, pero la solución definitiva depende de la validación política del plan de pagos.

Corte al Ejército

Hace menos de un mes, la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) –encargada de la distribución del servicio eléctrico en la ciudad de Neuquén– procedió al corte del servicio en una de las principales instalaciones del Ejército Argentino en esa localidad, debido a una mora acumulada desde marzo por más de 60 millones de pesos.

La interrupción del servicio se hizo efectiva inicialmente en el Batallón de Ingenieros de Montaña 6, ubicado en la calle Bejarano 450, un predio clave para el entrenamiento y las tareas operativas de la fuerza. Este punto de suministro es el que presentaba la deuda más abultada, alcanzando un monto superior a los 44 millones de pesos.

Sin embargo, no se trataba de la única sede que acumulaba deudas. De los 13 medidores que el Ejército tiene registrados en la capital neuquina, 10 presentaban deudas significativas por facturas impagas durante los últimos cuatro meses. Desde el Ejército indicaron que la institución solo maneja dinero en efectivo para estas operaciones, mientras que la cooperativa CALF no acepta este medio de pago para la regularización de las cuentas.

Tras una reunión con miembros de CALF, autoridades del Comando de la Brigada de Montaña VI señalaron que la situación fue regularizada y el servicio eléctrico fue restablecido.