Habló el banquero libertario Juan Nápoli tras aparecer en un video con Insaurralde viendo un partido de Argentina

El banquero libertario Juan Nápoli habló este lunes luego de que fuera registrado en una filmación junto al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde —investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero— mientras miraban el partido entre la Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial.

La grabación fue tomada el sábado por la noche en un departamento de Puerto Madero, donde Insaurralde siguió el encuentro junto a unas veinte personas. Entre los presentes estaba Nápoli, presidente del Banco de Valores (VALO), dirigente cercano al presidente Javier Milei.

Martín Insaurralde, durante el partido Argentina-Suiza

En diálogo con el canal de streaming Ahora Play, el banquero dijo que había asistido al cumpleaños de la esposa de un amigo y negó tener un vínculo con el exfuncionario bonaerense. “Fui al cumpleaños de la mujer de un amigo, que también es amiga mía, una fiesta en una casa de familia. Alguien viralizó, que estaba allí, las imágenes de ese momento, que era ver el partido. Había abuelos, había menores. Era una fiesta familiar. Obviamente la presencia de Insaurralde fue lo que motivó todo lo que pasó, porque en este momento está en el centro de la escena, por todas las complicaciones que tiene”, sostuvo.

Nápoli aseguró que no conoce personalmente a Insaurralde y que únicamente coincidieron en el lugar.

“En mi caso, no tengo nada que ocultar porque soy muy amigo de los anfitriones. No conozco a Insaurralde. No soy amigo de él. Estábamos cerca de la pantalla donde se pasaba el partido y nada más. No era mi casa. Recibí la invitación para ir; fui a lo de mis amigos. Había unas 60, 70 personas, y eso fue todo. Vi el partido, entregué mi regalo y me fui a mi casa”, expresó.

Y sumó: “Voy a cumplir con mis amigos; no sabía ni quiénes iban a ir ni qué cantidad de gente habría. Lo único que sabía era que se iba a ver el partido; estábamos todos con la camiseta de la Selección. Ni siquiera estaba saltando porque me sentía mal. Fui, comí algo, vi el partido y me fui a mi casa. Eso es todo lo que pasó”.

También rechazó que su presencia implique algún tipo de vínculo político o comercial con el exjefe de Gabinete bonaerense. “No tengo relación comercial ni de amistad. Imagino que sus amigos tampoco tienen por qué tener cuidado si no tuvieron ninguno de estos temas que se están charlando judicialmente. Ser amigo de alguien no implica que estés siendo investigado o que tengas una condena previa. No tengo ningún vínculo ni relación con él", subrayó.

Consultado sobre si habló con Insaurralde durante el encuentro, respondió que sí, aunque aclaró conversó sobre “cuestiones del partido y nada más”.

Además, respecto de la situación judicial del exintendente lomense, dijo: “En estos casos siempre hay que esperar que actúe la Justicia. No voy a defenderlo a él ni a nadie, yo me defiendo a mí mismo. Está siendo investigado, nada le impide ver un partido, serán cuestiones personales de él que tendrá que responder”.

El martes, tras sus declaraciones, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que pidió respeto por su vida privada y citó el artículo 19 de la Constitución Nacional. “El artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina establece dos principios jurídicos fundamentales. Primero, consagra el derecho a la privacidad y autonomía personal, eximiendo las acciones privadas de la autoridad del Estado, siempre que no afecten a terceros, al orden o a la moral pública. Segundo, fija el principio de reserva y legalidad, estableciendo que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe", marcó.

Napoli está bajo investigación en la causa por maniobras con el dólar blue y fue anfitrión de Milei, hace dos meses, cuando el Banco de Valores organizó un evento institucional en el Malba. Acompañó al jefe del Estado, además, en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, en el Palacio Bosch. En 2023, fue candidato a senador nacional por La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei en el Malba. Junto a Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores S.A. Camila Godoy - LA NACION

El video

La filmación en la que se ve a Insaurralde, que difundió el periodista Gustavo Méndez (que integra el staff del programa La Mañana con Moria, de eltrece), se publicó en la cuenta de la red social Instagram de una de las personas que compartía el momento con el exjefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, según explicó el cronista.

De remera negra, en un contexto en el que casi todos los presentes lucen camisetas de la selección, Insaurralde fuma un habano mientras canta junto al resto “Vamos, vamos selección, hoy te vinimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar”.

Según informó Méndez, el video se registró en una propiedad del desarrollador inmobiliario Rodrigo Fernández Prieto, en Puerto Madero. Fernández Prieto es el exmarido de la modelo Florencia “Floppy” Tesouro. También fue pareja de Jesica Cirio, la exesposa de Insaurralde investigada en la Justicia junto al exintendente de Lomas de Zamora. Alberto Fernández Prieto, padre de Rodrigo, también aparece en el video.

Captura de video de Martín Insaurralde alentando a la Selección Argentina en la casa del ex de Flopy Tesouro @mecomprendezmendez

Los presentes en la reunión para ver al seleccionado por TV fueron más de 20. Entre ellos, según dejó constancia el propio anfitrión al mencionarlos en la publicación del video (más tarde, se conoció otro, en el que no se ve a Insaurralde), están su pareja actual, otros familiares, empresarios del rubro inmobiliario, dueños de bares y boliches nocturnos, y representantes de futbolistas, entre otros. “Insaurralde puro”, describió ese entorno una fuente que tuvo contacto con la intimidad del exjefe de Gabinete bonaerense.

Insaurralde tiene prohibido salir del país y no puede alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio (fijó en sede judicial un domicilio en Banfield) sin autorización de la Justicia. Son medidas que tomó el juez federal Luis Armella, en una resolución en la que rechazó detener a Insaurralde y a Cirio, como había solicitado el fiscal Sergio Mola.

El fiscal Mola considera que los dólares guardados en un vestidor, que mostró Jesica Cirio en un video, pertenecen a ella y a Insaurralde. El fiscal le pidió al juez Armella que realizara un entrecruzamiento de llamadas del exmatrimonio con Priscila Ferrante (sobrina de Cirio) y su expareja Heber Russo, quienes están sospechados de ser sus testaferros.