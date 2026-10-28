Presentan un libro sobre el rol del Congreso con la participación de Menem, Camaño y Negri

La periodista parlamentaria Laura Serra y el juez de la Cámara Nacional Electoral (CNE) Alberto Dalla Via presentaron el libro “El Congreso a partir de la reforma” en el Salón de los Pasos Perdidos. La obra analiza el rol del Poder Legislativo desde el retorno de la democracia, con especial atención a los cambios introducidos por la reforma constitucional de 1994.

El encuentro contó con la participación del presidente de la Cámara baja, Martín Menem y la moderación de los exdiputados nacionales Mario Negri y Graciela Camaño.

“Fueron 30 años de caminar los pasillos del Congreso y esto es un broche de oro”, señaló Serra durante su discurso al valorar la actividad legislativa, la cual, según manifestó, la formó no solo como periodista sino también como persona.

Serra también dedicó parte de su intervención a reconocer el aporte de Dalla Vía en la gestación del libro. “Él tuvo la idea y los dos la pulimos”, recordó la periodista sobre el origen de la obra, de más de 300 páginas, en las que ofrece un recorrido por las funciones legislativas y de control que tiene el Congreso.

También indaga sobre su papel en la representación política y el federalismo, así como las tensiones que atraviesan la relación entre los distintos poderes del Estado.

“Este libro nos permite observar el Congreso desde su historia. Deja en claro las responsabilidades estatales y plantea dudas sobre el acierto de algunas de las incorporaciones de la reforma”, advirtió Camaño, al vincular el contenido de la obra con los desafíos que enfrenta el Parlamento en la actualidad.

Por su parte, Negri puso el acento en la trascendencia de la reforma constitucional. “Nos hubiéramos quedado dos siglos atrás”, sostuvo el exdiputado, quien también instó a reflexionar sobre la posibilidad de una nueva convención constituyente, al margen de las necesidades coyunturales de la política.

Se presentó en Diputados el libro "El Congreso a partir de la Reforma" de Laura Serra y Alberto Dalla Via contó con la moderación de Graciela Camaño y Mario Negri. La presentación ocurrió en el Salón Pasos Perdidos con la presencia de Martín Menem. Prensa HCDN

El evento reunió a diputados de diversos espacios políticos, entre los que destacan el Pro, La Libertad Avanza (LLA) y distintos espacios provinciales. Tal es el caso de Laura Rodríguez Machado, Lisandro Nieri, Silvana Giudici, Juan Brügge, Álvaro González, Gabriela Flores, entre otros.

Los legisladores porteños y exdiputados Silvia Lospennato y el cordobés Oscar Agost Carreño también fueron de la partida.

Se presentó en Diputados el libro "El Congreso a partir de la Reforma" de Laura Serra y Alberto Dalla Via contó con la moderación de Graciela Camaño y Mario Negri. La presentación ocurrió en el Salón Pasos Perdidos con la presencia de Martín Menem. Prensa HCDN

“En este lugar la democracia realizó una simbiosis importante. Las discusiones que vemos en debates televisivos acá se hacen ley y construyen el Estado de Derecho”, indicó por su parte Dalla Vía frente a los presentes en el Congreso.

“Porque las leyes están hechas para ser cumplidas”, insistió luego el jurista frente a la atenta mirada de Eduardo Menem, presidente provisional del Senado entre 1989 y 1999 y presidente de la Convención Nacional Constituyente del 94 que sancionó la reforma.

Menem no fue la única figura de trayectoria parlamentaria que asistió a la presentación. Entre los presentes también estuvieron Ricardo Gil Lavedra, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Emilio Monzó, quien estuvo al frente de la Cámara de Diputados entre 2015 y 2019; y Rafael Pascual, que ocupó ese mismo cargo entre 1999 y 2001.