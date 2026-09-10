Un abogado presentó una demanda contra Mercado Libre por el cobro de “intereses abusivos”

El caso de dos mujeres que denuncian que la plataforma Mercado Pago les aplicó tasas mayores al 1300% anual por préstamos que solicitaron derivó en una denuncia judicial, presentada ayer por un abogado contra Mercado Libre SRL, la firma titular de la billetera virtual.

La denuncia recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 24, cuyo titular es el juez Guillermo Pesaresi, y la presentó el abogado Diego Gonzalo Espasandín, un letrado especializado en derecho bancario y banca digital que es uno de los fundadores de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (Acfra).

Un "mapa del endeudamiento" desplegado en la Plaza del Congreso, el miércoles La Cámpora

Según se informó en un comunicado de prensa, la presentación judicial tiene como origen “los casos de dos consumidoras que denuncian el cobro de intereses excesivos, con tasas que, según el cálculo realizado por la organización, superan el 1300% anual”. Ese porcentaje es “totalmente desproporcionado”, se añadió en la comunicación.

“El objetivo es que el reclamo pueda alcanzar a otros usuarios de Mercado Pago que se encuentren en una situación similar. De acuerdo con los registros con los que cuenta la asociación, se trata de aproximadamente siete millones de usuarios en la Argentina que podrían verse comprendidos por una resolución favorable”, se especificó en el comunicado de Acfra, una organización fundada en el año 2006.

Una columna de Libres del Sur, el miércoles, en la Plaza del Congreso, en la protesta por el endeudamiento familiar

Según pudo saber LA NACION, no se habría corrido traslado aún a la firma denunciada. Este diario contactó a Mercado Libre, pero no obtuvo respuestas.

Ayer, mientras la Cámara de Diputados trataba proyectos sobre morosidad (la oposición le impuso al Gobierno un compromiso para avanzar en su tratamiento y en el debate de iniciativas sobre presupuesto para el área de discapacidad), en la Plaza del Congreso se manifestaron agrupaciones opositoras contra Mercado Pago. Se plegaron diputados del peronismo enrolados en la agrupación La Cámpora y se observaron columnas de partidos políticos como Libres del Sur con pancartas contra Marcos Galperin, CEO de Marcado Libre.