Endeudamiento y discapacidad: la oposición en Diputados impuso una sesión para avanzar con temas sensibles para Milei

La oposición en la Cámara de Diputados logró este miércoles abrir la sesión especial para avanzar con dos temas sensibles para el gobierno de Javier Milei: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Después de varios intentos por desactivar la convocatoria, La Libertad Avanza (LLA) dio un giro sobre la hora, bajó al recinto y aportó al quorum.

La decisión de los libertarios buscó evitar la foto de una derrota. El oficialismo anticipó, además, que apoyará el cronograma de trabajo en comisiones que propondrá la oposición: dictaminar un proyecto sobre discapacidad el 23 y sobre endeudamiento el 30 de este mes.

Martínez y Cecilia Moreau, Valdéz en el bloque de UxP. Apertura de la sesión en Diputados por Morosidad y Discapacidad. Congreso Nacional. Soledad Aznarez

Los libertarios calificaron su movimiento como una “jugada brillante”. “Se va a aprobar nuestro cronograma y una la unificación de giros, sin Presupuesto. Es decir, serán iniciativas sin costo fiscal”, resumió un referente del bloque.

Los 50 proyectos sobre morosidad y endeudamiento serán discutidos en dos comisiones: Finanzas y Defensa de la Competencia. Incluyen planes de refinanciación y quitas de intereses, límites a las tasas y mayores controles sobre bancos y fintech. También hay propuestas para regular las prácticas de cobranza, impedir el hostigamiento a los deudores y proteger las cuentas sueldo frente a embargos.

Tanto la oposición como el oficialismo celebraron el cronograma. La oposición busca dejar fuera de la discusión los proyectos que impliquen un costo fiscal para evitar que el Gobierno utilice ese argumento para trabar el debate o, eventualmente, justificar un veto presidencial. La intención es concentrarse en iniciativas sin impacto presupuestario y neutralizar así uno de los principales argumentos que suele esgrimir el oficialismo frente a las iniciativas opositoras.

El oficialismo leyó este giro como un triunfo propio.

Recinto. Apertura de la sesión en Diputados por Morosidad y Discapacidad. Congreso Nacional. Soledad Aznarez

En cualquier caso, la sesión de hoy acorta los tiempos de debate y elude cualquier postergación, una estrategia que habían comenzado a desplegar los libertarios en las últimas semanas. La oposición desconfiaba de la voluntad del Gobierno para avanzar con los debates.

El volantazo del oficialismo dejó desmarcados a los bloques aliados que hasta último momento habían acompañado la estrategia oficialista de no avalar la sesión pedida por la oposición. Los reproches se multiplicaron.

“Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos”, dijo un legislador de la UCR. Los radicales fueron los únicos que no avalaron la sesión.

Pro, que bajó al recinto pese a que había decidido no dar quorum, tuvo que salir públicamente a explicar su posición ante el cambio de planes de LLA. El bloque sostuvo que el endeudamiento ya comenzó a discutirse en comisión y, por eso, no acompañaría la apertura de la sesión. Al mismo tiempo, marcó una diferencia con el Gobierno en discapacidad: exigió al oficialismo que “presente un cronograma claro de pago a los prestadores”.

Forzar debates en el recinto no los acelera, los entorpece. pic.twitter.com/HifmkVY94l — PRO Diputados (@prodiputados) September 8, 2026

Los libertarios aseguraron que “se esta cumpliendo con la ley y no tiene sentido que se prorrogue la emergencia”. Pretenden que durante el debate de este proyecto en Comisiones se despache un texto que de garantías pero que no se llame emergencia. Uno de sus referentes anunció que durante a la sesión “se va a comunicar un cronograma de pago a prestadores”.

La sesión

La sesión fue impulsada por Unión por la Patria (UP) y otros bloques opositores para emplazar a las comisiones y fijar plazos concretos de tratamiento. La convocatoria ganó fuerza en los últimos días con el respaldo de diputados que responden a gobernadores y otros espacios del centro, pese a las gestiones del Gobierno para contenerlos.

Hasta ayer, la Casa Rosada había intentado desactivar la avanzada por dos vías: habilitó el debate en las comisiones que controla y activó conversaciones con gobernadores para evitar que sus diputados aportaran al quorum. La maniobra no alcanzó. Ante la perspectiva de que la oposición abriera igualmente el recinto, LLA cambió de estrategia y decidió participar de la sesión.

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