Presupuesto 2027: las repercusiones del arco político tras la presentación en Diputados

El Gobierno presentó este martes las principales variables económicas contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso, en el que prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4 por ciento.

La iniciativa contempla además una inflación promedio del 21,1 por ciento para el próximo año y un incremento del salario promedio del 25,4 por ciento, según informó la Presidencia argentina en un comunicado.

Las proyecciones fueron presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una reunión de funcionarios del Ejecutivo denominada “Mesa Política” celebrada en la Casa Rosada.

El proyecto presupuestario contempla, asimismo, un resultado fiscal positivo para 2027 incluyendo el pago de los compromisos financieros, con lo que, de cumplirse la previsión oficial, la Argentina alcanzaría cuatro años consecutivos de superávit financiero.

En materia del comercio exterior, el Ejecutivo proyecta exportaciones de bienes y servicios por más de 130.000 millones de dólares y un saldo comercial favorable superior a los 15.000 millones de dólares.

Asimismo, el Presupuesto estima un tipo de cambio promedio anual de 1.728 pesos por dólar para el año próximo, cifra que aclaró el Gobierno argentino de no constituir una predicción sobre la evolución de la moneda argentina, sino que surge de un cálculo basado en el tipo de cambio actual y la inflación estimada para el próximo año.

Durante la reunión, las autoridades también analizaron la agenda legislativa y el tratamiento de distintos proyectos que se encuentran en el Congreso argentino.

Cuestionamientos de la oposición

El diputado nacional por Fuerza Patria Itaí Hagman aseguró que el presupuesto que están presentando Milei y Caputo para 2027 “es una buena muestra de lo que fueron estos 4 años”.

“‘El ajuste más grande de la historia’ se llevó puesto prácticamente todo, pero algunos recortes son prácticamente criminales”, escribió Hagman en X.