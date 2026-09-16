Proponen medidas para fomentar el voto de los argentinos en el exterior ante la baja inscripción y participación

De 1,8 millones de argentinos residentes en el exterior, casi medio millón estuvo habilitado para votar en las elecciones presidenciales de 2023 y apenas poco más de 50.000 acudieron a las urnas de los respectivos consulados. Frente a este escenario, la Fundación Libertad y Progreso elaboró una serie de propuestas para facilitar e incentivar el voto en el exterior, en un “análisis preliminar”.

Las medidas que sugiere la institución dirigida por Agustín Etchebarne se enfocan en la comunicación y concientización mediante campañas segmentadas, la reducción de costos de los trámites junto con beneficios a futuro, y la simplificación y digitalización de los procesos.

En rigor, las propuestas apuntan, primero, a incentivar el cambio de domicilio en el DNI al exterior –único requisito para la inscripción automática en el Registro de Electores Residentes en el Exterior (RERE), que permite votar fuera del país– y, luego, a fomentar la participación.

Agustín Etchebarne

Algunas propuestas serían de simple aplicación y solo dependerían de la voluntad de organismos como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Cancillería, la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los consulados, mientras que otras requerirían decretos del Poder Ejecutivo o la intervención del Congreso. Entre las propuestas, se encuentran:

Lanzar campañas de difusión al menos ocho meses antes de las elecciones

al menos ocho meses antes de las elecciones Organizar jornadas especiales de tramitación de DNI en sedes consulares

en sedes consulares Realizar operativos itinerantes para trámites de DNI y cambios de domicilio

para trámites de DNI y cambios de domicilio Digitalizar parcialmente el trámite del DNI

parcialmente el trámite del DNI Bonificar el trámite de cambio de domicilio, especialmente antes de las elecciones

el trámite de cambio de domicilio, especialmente antes de las elecciones Dar prioridad en turnos consulares y descuentos en trámites a quienes estén inscriptos en el RERE o hayan votado

en trámites a quienes estén inscriptos en el RERE o hayan votado Garantizar que el cambio de domicilio al exterior no implica perder derechos en la Argentina, con información clara sobre cobertura de salud y un régimen especial para quienes mantengan aportes

La Fundación estima que hoy casi 2 millones de argentinos residen en el exterior, de los cuales más de 1,6 millones serían mayores de 16 años y, por ende, estarían en condiciones de votar. En 2025, el RERE no alcanzó el medio millón de inscriptos. Y en las elecciones del año pasado votaron apenas 27.381, una cifra considerablemente menor que en las de 2023 al tratarse de comicios legislativos.

Los argentinos residentes en el Reino Unido habilitados para votar en las elecciones generales lo hicieron en el Consulado General del país en Londres telam-14399

Etchebarne, director general de la Fundación, planteó a LA NACION que su objetivo es que “los argentinos que están en el exterior tengan mayor facilidad para mostrar dónde están y que tengan mayor posibilidad de votar”. “Hay 1,8 millones de argentinos afuera, que tienen derecho a votar, pero que no pueden ejercerlo si no lo saben. Hay un tema de campaña de difusión”, expresó.

Desde la institución comentaron esta iniciativa a integrantes del Gobierno para lograr un mayor compromiso del Estado en el fomento del voto exterior.

Claves del voto exterior

El voto en el exterior fue establecido por ley y reglamentado por decreto durante el menemismo. El gobierno de Mauricio Macri estableció la inscripción automática (en caso de tener domicilio en el exterior) y el voto por correo postal. La gestión de Alberto Fernández derogó el decreto que había habilitado esta última modalidad, mientras el presidente Javier Milei restituyó la posibilidad de ejercer el voto mediante correo postal.

El voto de los argentinos en el exterior es optativo a partir de los 16 años y puede ejercerse de forma presencial en la sede consular o por correo postal. Para votar por correspondencia hay que inscribirse desde 150 días hasta 120 días antes de la elección general.

Quienes votan desde el exterior solo pueden participar en elecciones nacionales. En concreto, elegir fórmula presidencial, diputados y senadores nacionales, y parlamentarios del Mercosur. No pueden votar en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) ni en elecciones provinciales o municipales, pero sí en las generales nacionales y en el balotaje presidencial.

Javier Milei, Karina Milei, Sandra Pettovello y Pablo Quirno en el Congreso Santiago Oroz

Es obligatorio figurar en el RERE, cuya inscripción es automática. Aquí está la clave: si es automática, ¿por qué solo figura cerca del 25% de quienes emigraron? Porque la inscripción depende de tener registrado un domicilio fuera de la Argentina en el DNI (al menos 180 días antes de la elección general), y muchos no lo hacen.

Según la Fundación Libertad y Progreso, el problema de fondo es el temor de los argentinos en el exterior a perder derechos al registrar formalmente su domicilio fuera del país, sobre todo en materia de cobertura de salud, jubilaciones, pensiones y programas sociales. Al no registrar ese domicilio, quedan fuera del RERE y no pueden votar en el exterior.