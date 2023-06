Protestas en Jujuy: Milei criticó a Morales y dijo que actuó “con tibieza”

escuchar

Convencido de que el gobernador jujeño, Gerardo Morales, actuó “con tibieza” en el manejo de las protestas que se dieron ayer en su provincia, el presidenciable libertario Javier Milei aseguró que ahora el radical piensa así porque “ve amenazado su poder”. Entre críticas que le caen al referente de Juntos por el Cambio (JxC) desde los sectores oficialistas por la crudeza con la que reprimió a los manifestantes, el diputado nacional de La Libertad Avanza ahondó en los cuestionamientos, pero por el sentido contrario: dijo que él hubiera aplicado “todo el peso de la ley” para evitar llegar a esta escalada del conflicto.

“A Morales lo caracterizó la tibieza. La ley se respeta a rajatabla. Hubiera ejercido el peso de la ley antes, pero no llegás a esta situación. Esta situación no aparece de la nada”, planteó el diputado nacional, quien en ese sentido ahondó en TN: “Si yo tengo que pararme de manera abstracta sobre la situación es: las instituciones de la República se defienden a rajatabla. Y si hay alguien que está agrediendo a los uniformados, es un terrorista. Usted defiende las instituciones de la República con todo el peso de la ley porque de esa manera está diseñada. Si usted no tiene una democracia y una república fallidas, usted tiene que poner orden, las leyes se respetan”.

Reiteró también Milei sus consideraciones sobre que el mandatario maneja a Jujuy igual que un feudo y que se “apropia de los negocios” de ese territorio, como el litio o la industria del cannabis. Lo tildó además de ser un “señor feudal y un político casta, parte de la decadencia argentina”, y hasta lo comparó con los peronistas Jorge Capitanich y Gildo Insfrán, gobernadores de Chaco y Formosa.

"Morales, entre otras cosas, mandó una reforma constitucional en un contexto donde estaban los ánimos muy caldeados", sostuvo Milei tras los incidentes en la Legislatura de Jujuy Virginia Chaile

“Morales piensa así hoy porque ve amenazado su poder, si no es un socialdemócrata tibio que en otras circunstancias estaría haciendo las críticas que le hacen a él. Si esto le hubiera ocurrido a alguien del sector privado, Morales mira para otro lado. Pero cuando ven amenazado su poder, ahí es cuando reprimen. Entonces, ojo”, advirtió el libertario. Además, dijo que el poder “no es para cualquiera” y entendió que primero hay que tener las ideas claras, para luego saber qué hacer.

“El señor Morales, entre otras cosas, mandó una reforma constitucional en un contexto donde estaban los ánimos muy caldeados. Y dentro de esas cosas va contra la propiedad privada, contra la libertad de expresión para limitar a aquellos que lo critican”, opinó Milei, quien aseveró que él mismo fue censurado por el gobernador jujeño cuando todavía no estaba dedicado a la política, quiso ir a exponer como economista en esa provincia y fue impedido por orden del referente de JxC, según su versión.

“Hay una cuestión estructural, este propio modelo genera violencia. Tenés socios que se prestan al poder, kirchneristas y JxC, y después un grupo de insurrectos que quieren hacer la revolución cubana, la revolución socialista. Dicho sea de paso, los piqueteros acá en la ciudad de Buenos Aires hacen lo que se les da la gana”, indicó Milei, en un dardo para el jefe de Gobierno y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta.

Planteó también que estas cuestiones forman parte de algo “estructural” vinculado a que hay una dirigencia política que adoptó una “actitud condescendiente” con el delito y redobló sus dardos hacia los dirigentes cambiemitas, sobre todo a Rodríguez Larreta: “Hasta no hace mucho se abrazaban con las ideas de [Eugenio] Zaffaroni. Cuando uno planteaba que la seguridad no era de izquierda ni de derecha, se espantaban. Ahora que explota esto están más alterados, empiezan a mostrar un mensaje duro, pero en los hechos es el ‘siga, siga’. ¿O cuántas veces vemos los discursos grandilocuentes del jefe de Gobierno de la Ciudad con ‘no vamos permitir los piquetes’ y todas las semanas están los piqueteros cortando? Yo no estoy para esas payasadas, esas conferencias. Eso es el político casta, acting para la cámara”.

"Las instituciones de la República se defienden a rajatabla. Y si hay alguien que está agrediendo a los uniformados, es un terrorista", señaló Milei Edgardo Valera - Télam

En tanto, tras afirmar que está dispuesto a meter dirigentes sociales presos si llega a la Casa Rosada, el diputado nacional insistió: “¿Quiénes son los que negocian con los piqueteros? La propia social democracia. El señor Morales, estos señores negocian. Larreta negocia con Grabois. Los peronistas los tienen todos adentro”.

Bajo ese análisis, vio como una posibilidad que este tipo de manifestaciones como las de Jujuy se desarrollen en caso de que acceda al Ejecutivo y quiera implementar algunas de las reformas que promete, aunque no se mostró preocupado. “No tengo ningún problema, el poder se ejerce, la ley se cumple. A rajatabla. Por eso estamos trabajando en armar los mecanismos de contención, no descartamos esto, pero sí vamos a hacer frente a la situación”, sostuvo el libertario, que prometió modificar la ley de Seguridad Interior, la de Defensa Nacional y la de Inteligencia; como así también cambiar el sistema carcelario y el Código Penal y Procesal Penal para abordar la inseguridad.

“La represión tiene un marco; si usted se excede, se castiga. Tampoco hay que tener miedo a las palabras. A los delincuentes se los reprime, se los castiga, se los encierra. Acá la propuesta que hacemos nosotros es no negociable: el que las hace, las paga. Nosotros proponemos esa doctrina de seguridad. Nosotros vamos a enfrentar la inseguridad con toda la fuerza de la ley”, sostuvo.

LA NACION