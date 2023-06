Tensión en Jujuy: el jefe de la Policía habló sobre cómo empezaron los incidentes y denunció premeditación

escuchar

El jefe de la Policía de Jujuy, Horacio Mejía, se refirió este miércoles a los violentos enfrentamientos que se desataron ayer antes del mediodía entre la fuerza de seguridad y los manifestantes que se opusieron a la reforma de la Constitución provincial, quienes lanzaron piedras contra los agentes y provocaron destrozos en la Legislatura y sus inmediaciones. En declaraciones radiales, habló de un “ataque premeditado” y “por dos frentes” y cruzó a los funcionarios del Gobierno que denunciaron “represión”.

Con relación a cómo empezaron los incidentes y al obrar de la Policía, Mejía sostuvo en diálogo con La Red: “No fue una represión, fue una reacción frente a una acción que tuvo la Policía de la provincia frente a gente que fue organizada, que planificó estos disturbios”.

Luego, agregó: “Esto lo digo porque teniendo en cuenta la reunión de los constituyentes que iba a haber se planteó todo un sistema de vallado perimetral al Palacio de la Legislatura con policías comunes -muchas mujeres-, sin armamento, para contener como siempre a todos aquellos manifestantes que se pueden manifestar, pero que no pueden acceder a este sector. Nunca ostentamos equipos antidisturbios en una primera instancia. Y esos efectivos luego fueron trasladados de urgencia en virtud de la agresión, a la cantidad de policías que comenzaron a caer desplomados por la cantidad de piedras que llevaron y comenzaron a arrojar”.

Además de lanzarles objetos contundentes a los agentes, el jefe de la Policía jujeña afirmó que los manifestantes arrojaron el vallado y comenzaron a atarcar al personal. “Continuaron avanzando y ahí es cuando salen los equipos antidisturbios a tratar de contener la turba que se venía. Posteriormente, dieron vuelta dos vehículos particulares, de turistas, les tiraron bombas molotov, incendiaron tres vehículos y saquearon negocios”, describió.

Consultado acerca de la identidad de las personas que provocaron los incidentes, evaluó: “Acá los jujeños nos conocemos entre todos, por la fisonomía y por la tonada, y te puedo asegurar que no eran jujeños. Era una tonada de Buenos Aires. Había masculinos que arengaban con el rostro cubierto, como que hubirean recibido una orden y la comenzaron a ejecutar. ‘Comiencen’, ‘avancen’, ‘tiren todo’, eran como órdenes que les daban. Y sí con complicidad de mucha gente de Jujuy y de organizaciones sociales que responden a partidos políticos, entiendo yo, opositores al gobierno”.

Tras ello, Mejía insistió: “La función de nosotros era contener, no reaccionar, pero no hubo mayor alternativa, porque tampoco podía permitir que siguieran dando vuelta autos, incendiando, saqueando y mantenerme inerte viendo como los mismos civiles y turistas pedían auxilio (...) Los elementos que se utilizaron son disuasivos, se utilizan para dispersar y no son letales. Yo conducía y traté de evitar que hubiera excesos. Será el fiscal quien evalúe si los hubo”.

También esta mañana, en Radio Mitre, al jefe de la Policía de Jujuy le pidieron su opinión respecto de los dichos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el presidente, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quienes calificaron lel accionar de la fuerza como “brutal represión”. Entonces, los cruzó: “Me gustaría que vengan y hablen con los propietarios de los vehículos particulares que fueron incendiados, con la gente que tuvo que salir de su casa a apagar el incendio de sus vehículos, con los dueños de los locales comerciales que fueron saqueados, con los vecinos que fueron agredidos. Que les den una explicación (...) La agresión estuvo. Fue premeditada y planificada. fue sincrónico como atacaron por dos frentes, y la Policía no comenzó a arremeter sin causa justificada. Hubo una agresión inusitada contra el personal”.

Respecto de las consecuencias de lo ocurrido, detalló: “Hay 54 detenidos en el penal a disposición del fiscal Rondón y hay 57 efectivos heridos. Muchas mujeres”. También agregó que él mismo resultó lesionado y debió ser asistido por una herida provocada con un “elemento contundente”.

Finalmente, dijo sobre las expectativas en torno a la jornada de este miércoles, donde se habla de posibles nuevas manifestaciones: “La misma situación. Vamos a contener, en primera instancia, y a evitar, si esto llega a mayores, esta situación. También estamos pendientes de los cortes de rutas, que creo continúan, lamentablemente para los turistas. Esperemos y creería que no será otro día difícil como el de ayer, pero vamos a estar atentos”.

LA NACION

Temas Jujuy