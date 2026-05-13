Provincia: la Junta Electoral propuso modificar la ley que rige las elecciones y empieza el debate por el desacople con las presidenciales

LA PLATA.- La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires propuso modificar las leyes electorales que rigen las primarias y los comicios generales. De este modo, aceleró un debate que ya tiene lugar sobre la suspensión de las PASO y el posible desdoblamiento de los comicios bonaerenses de los nacionales para 2027.

El anteproyecto redactado por la Junta Electoral está destinado a ampliar los plazos para dar previsibilidad a todo el proceso, luego de la experiencia del año pasado, cuando en un mismo período electoral se suspendieron las PASO y se desdoblaron los comicios provinciales.

El gobierno de Axel Kicillof dijo la experiencia de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales resultó positiva. Y todo indica que se inclinará por la misma fórmula para el año próximo. Esta es una facultad que tiene el gobernador, quien firma el decreto de llamado a elecciones.

Kicllof no tiene reelección en Buenos Aires, ya que cursa su segundo mandato consecutivo como gobernador. Todo indica que buscará anticipar los comicios en la provincia para apalancar con un triunfo peronista su eventual candidatura a presidente de la Nación.

Un eventual anticipo quitaría tiempo a la oposición, que en este territorio se muestra fragmentada en múltiples facciones: La Libertad Avanza aumentó su poder en la Legislatura, pero aún es minoría y tiene más de tres candidatos a gobernador. Además, los intendentes del PJ reclaman el desdoblamiento.

Kicillof y algunos intendentes del PJ que apoyan su proyecto presidencial Prensa PBA

A su vez, el radicalismo no resolvió si se posicionará en la oferta electoral de manera autónoma o buscará alianzas, de modo tal de reflotar el sello de Juntos por el Cambio que propició el gobierno de María Eugenia Vidal. Y Pro cada vez da más señales de diferenciarse de La Libertad Avanza, con la que participó en unidad en los últimos comicios en este territorio.

En suma: anticipar elecciones sólo podría favorecer al partido en el gobierno desde la perspectiva actual de Kicillof. Previo a esta decisión, el gobierno provincial deberá resolver si propone suspender otra vez las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que no están eliminadas. Esta es una facultad del Poder Legislativo.

En este punto, la Junta Electoral busca dar previsibilidad a los procesos. En concreto, ampliar los plazos entre la presentación de alianzas transitorias, la presentación de candidatos y la boletas partidarias. Más los plazos de comienzo y finalización de las campañas.

Esta modificación supone que las alianzas deben presentarse 80 días antes de la elección -en lugar de 60-, lo que dará lugar a anticipar todo el calendario. Es decir que en lugar de junio, posiblemente las alianzas deberían cerrarse en mayo, ante una eventual PASO en agosto.

Además, la iniciativa propone ampliar de 50 a 60 días el espacio entre la presentación de candidatos y los comicios. La Junta Electoral bonaerense propuso al Poder Ejecutivo modificar la ley 5109 para las elecciones generales. Y la ley 14.086 para los comicios primarios.

Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, los tres integrantes de la Suprema Corte bonaerense SCBA

Este cuerpo, que estuvo presidido por Hilda Kogan a la hora de redactar la reforma elevada al Poder Ejecutivo, recordó que el año pasado ya advirtió sobre las dificultades de desdoblar sin modificar los plazos y que entonces hubo una reforma de urgencia. Ahora busca ampliar aún más esos términos para “asegurar que la oferta electoral sea fidedigna, ya que una restricción irrazonable pone en jaque el debido proceso electoral”.

Acompaña con su firma Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia y hombre de confianza de Kicillof.

Axel Kicillof con Federico Thea. Internet

El Gobernador vería con agrado este esquema que supone, por un lado, que la Legislatura amplíe los plazos a pedido de la Junta Electoral, lo que en términos prácticos apuraría una definición de alianzas. Y por otro lado, una vez instalado ese debate, introducir la posibilidad de volver a suspender las PASO para ordenar la oferta detrás de la candidatura presidencial de Kicillof, como instancia previa a un desacople de los comicios nacionales.

La propuesta de la Junta Electoral fue remitida al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya que no tiene facultades para impulsar proyectos en la Legislatura.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

La estrategia kiciloffista se acelera pero tendrá una discusión crucial en la Legislatura, donde aún tiene mayoría el espacio peronista aliado a La Cámpora y sectores del peronismo que no ven en Kicillof un jefe político, sino un jugador más que llegó a tener poder como resultado de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner.

Kicillof aún tiene cartas para negociar los próximos pasos, como el reparto de fondos a intendentes que en definitiva son jefes políticos de legisladores y que juegan en tándem a la hora de votar leyes. Y darles aval para que eventualmente ellos puedan ir por la reelección, una posibilidad limitada a dos mandatos.

La oposición, por su parte, intentará introducir otro debate: la Boleta Única Papel como alternativa a la lista sábana que aún rige en este territorio.

El debate también tiene el apoyo del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien tras el último proceso electoral donde se utilizaron dos instrumentos distintos de votación, llamó a unificar criterios y dar previsibilidad al próximo proceso electoral en la Provincia.