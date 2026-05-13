Senado: ingresaron siete nuevos pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada

El Gobierno envió hoy al Senado una nueva tanda de siete pliegos judiciales que se sumarán a los 45 candidatos a jueces y fiscales federales que remitió el lunes con muchos candidatos a ocupar tribunales en el interior del país, que era lo que venían solicitando los bloques dialoguistas.

Mientras tanto, este miércoles se realizará la cuarta audiencia en la Comisión de Acuerdos ante la que desfilarán una nueva tanda de 14 candidatos a diferentes cargos judiciales. Son parte del paquete de 77 nombramientos impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Esa dotación es la que, hasta el momento, se resistían algunos senadores de la oposición dialoguista a firmar el dictamen si el Gobierno no enviaba los postulantes para juzgados del interior del país. La lista se agotará con la presencia en el Senado, el jueves, de la última tanda de 15 postulantes.

En este caso se trata de 7 pliegos, en su mayoría de jueces del fuero criminal y correccional y civil porteños, y la postulación de un fiscal para la provincia de Corrientes.

Uno de los pliegos postula a Juan Carlos Riccardini para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 de la Capital Federal. Para el mismo fuero y en la misma localidad también están propuestos Paula Romeo para ocupar una vocalía en el tribunal orales en lo criminal y correccional 18.

Para el fuero civil en territorio porteño, el Gobierno propuso a Santiago Villagrán como titular del juzgado 19, y a Pilar Fernández Escarguel y a José María Abram Luján, para los juzgados 109 y 110 de la Capital.

La lista de ingresos al Senado se completa con la postulación de Hugo Daniel Froy como fiscal federal en Paso de los Libres (Corrientes). Estos pliegos junto con los ingresados el lunes tomarían estado parlamentario en la sesión del próximo jueves, lo que habilitaría a la Comisión de Acuerdos del Senado a convocar a las audiencias públicas correspondientes.

En el paquete enviado el lunes resaltan los nombres de jueces federales para la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata); Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia); Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y en la ciudad capital), Mendoza y San Juan.

De esos 45 pliegos hay 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Su nombre fue enviado al Senado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Luis Armella. Allí está radicada la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, y donde se investigan a 16 clubes de fútbol.

Además, en la lista de nombres que envió el Gobierno al Senado está la renovación del pliego del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la ley de reforma laboral.

A su vez, Florentino Malaponte es propuesto para la Cámara Federal Rosario, Sala A. Proviene de una familia con linaje en el radicalismo santafesino, en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro.

También está Javier Cosentino, propuesto para la Cámara Comercial, que fue postulado por Mauricio Macri, su pliego retirado por Alberto Fernández, vuelto a enviar y retirado de nuevo y ahora impulsado por Milei. El kirchnerismo lo denunció por sus fallos en la causa comercial de Oil Combustibles.

Además, el Ejecutivo envió los pliegos de Santiago José Martín para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y de Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Es considerado un pionero en la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy.

Además, para Chubut envió el pliego de Sebastián Pedro Ruíz como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; para Tucumán, envió a Pablo Roberto Toledo como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y a Ángel Roger Luna Roldán para el mismo tribunal.