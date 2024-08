Escuchar

Tras darse a conocer la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, se difundieron imágenes de los chats que mantuvieron los dos por WhatsApp, que dan cuenta de las agresiones que sufría la exprimera dama por parte de su esposo en su tiempo en la Quinta de Olivos. Estas surgieron tras la difusión de fotos de Yañez con moretones en su cara y brazos.

La denuncia de Yañez contra Fernández por violencia de género fue presentada el martes pasado ante el juez Julián Ercolini por supuestos actos de violencia física y psicológica que se mantendrían hasta la actualidad. Luego de esa primera presentación, el magistrado ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente que incluyen, entre otras, la prohibición a salir del país y reforzar la custodia de la denunciante. También se le impidió acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja y se lo intimó a cesar las intimidaciones hacia Yañez.

Cabe recordar que los mensajes que aludían a hechos de violencia física se descubrieron en el marco de la investigación de la causa Nación Seguros. Las capturas de pantalla que salieron a la luz corresponden a agosto de 2021, en un momento en que todavía regían medidas de aislamiento preventivo debido a la pandemia de coronavirus en el país. En ellos, Yañez le recriminaba a Fernández que la golpeaba “físicamente” junto a las imágenes que publicó Infobae, mientras que el exmandatario le pedía que volviera a la casa. Ya para ese momento se cree que estaba embarazada de Francisco, el hijo que tuvieron juntos en 2022. Además, esta captura la hizo Yañez durante la madrugada del día en el que se conocieron las fotos de la fiesta de Olivos, que ocurrió en 2020.

Qué dicen los chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

A continuación, lo que dicen textualmente los chats de WhatsApp entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez que se difundieron:

-Fabiola Yañez: Ya iré.

-Alberto Fernández: Me siento mal físicamente.

-Fabiola Yañez: Esto no funciona así todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

-Alberto Fernández: Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení.

-Fabiola Yañez: Me volvés a golpear. Estás loco.

-Alberto Fernández: Me siento mal.

-Fabiola Yañez: Venís golpeándome hace tres días seguidos.

-Alberto Fernández: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal

-Fabiola Yañez: Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste.

