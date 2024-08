Escuchar

Tras la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género, Alberto Fernández desmintió haberla golpeado y pidió que los dejen “probar” su inocencia. A su vez, habló sobre el presidente Javier Milei y aseguró que hay un “aprovechamiento político del Gobierno”.

Así lo señaló en la entrevista que brindó al diario español El País. A su vez, apuntó contra la reacción del actual jefe de Estado, quien este sábado 10 de agosto usó su cuenta de X para cuestionar el “doble estándar” de los progresistas sobre este caso que sacudió a la Argentina en los últimos días.

PREGUNTA PARA LOS IMBÉCILES DEL CENTRISMO "BIENPENSANTE"

Dado que para Uds. todo lo correcto es lo que está en el centro, pregunto: si matar está mal y respetar la vida está bien (aunque se toman una licencia poética para con el aborto) ¿las golpizas de AF a FY para Uds… — Javier Milei (@JMilei) August 10, 2024

“Pregunta para los imbéciles del centrismo ‘bienpensante’. Dado que para ustedes todo lo correcto es lo que está en el centro, pregunto, si matar está mal y respetar la vida está bien (aunque se toman una licencia poética para con el aborto) ¿Las golpizas de Fernández a Yañez para ustedes boluprogres es el paraíso?”, tuiteó el Presidente. Tras ello, continuó: “¿Acaso a los que nos oponemos a estos hechos espantosos nos van a volver a tildar de fascistas?”. “Haber tildado de fascistas a quienes hemos marcado la línea en un plano moral, los hace cómplices voluntarios o involuntarios (por déficit de IQ) de las atrocidades que padecen los argentinos de bien”, agregó luego.

Por último, puso una “nota aclaratoria”, ya que su posteo no solo está dirigido a los políticos “sino también a los periodistas cómplices de haber defendido ideas espantosas mientras perseguían y cancelaban al que pensaba distinto”.

Qué dijo Alberto Fernández sobre la reacción de Javier Milei respecto de la denuncia de Fabiola Yañez

En la entrevista al medio español, Fernández aseguró que “hay alguien que ha incentivado” a Yañez a denunciar “y hay un aprovechamiento político del Gobierno”, en clara referencia a la administración de Javier Milei. Sin embargo, no ahondó más sobre este tema puntual.

En tanto, habló específicamente sobre la reacción que tuvo Javier Milei sobre la denuncia. “Yo no tengo doble estándar. Admito que hay una presunción de culpabilidad mía, la acepto, pero pido que me dejen probar la inocencia”, aseguró el exmandatario. Sobre este punto, se refirió a la presunción de inocencia que hay en la Justicia argentina, en donde todos son considerados inocentes hasta probar lo contrario. Pero el acusado aseguró que no siente que se respete esto. “Una cosa es la presunción de la culpabilidad y la otra es el linchamiento mediático que lo hace a uno culpable sin posibilidad de defenderse. Son dos cosas distintas”, añadió.

