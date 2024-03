Escuchar

El descargo de Javier Milei contra una maestra jubilada que dijo que lo tuvo como alumno y se quejó de la situación económica del país, hizo que mucho se pregunten qué dijo la mujer. Sus declaraciones se dieron en el marco de la visita del Presidente al colegio Cardenal Copello de Villa Devoto, donde cursó sus estudios.

Mientras el primer mandatario llegaba a la institución privada de enseñanza religiosa, los móviles de televisión enfocaron a Teresa, una docente jubilada que trabajó en ese colegio y dijo haber sido maestra del Presidente cuando estaba en cuarto grado.

“Fui su maestra hace 40 años. Era un rubio divino. Después fue pasando de grados y lo fui perdiendo de vista. Era un excelente alumno, se lo veía un chico muy tranquilo, humilde y en las materias le iba excelente”, contó luego de que el mandatario y su hermana Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, ingresaran a la institución en la que cursaron sus estudios.

Respecto a la supuesta personalidad de Javier Milei en esos años, Teresa agregó: “Con sus compañeros era bravo. Era muy inquieto, le gustaba pelear mucho con los chicos, pero no llegaba a problemas mayores porque nosotros, los docentes de antes, teníamos mucho carácter y dominábamos a los chicos”

Más adelante, aprovechó para hacerle un pedido al mandatario: “Esperemos que las medidas sean buenas para todos. Yo soy jubilada y muy bien no estoy, estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes”. En ese sentido, detalló: “Gracias a Dios no tomo medicamentos, pero tengo compañeros que la están padeciendo bastante. El salario docente es muy bajo, justamente tengo que venir a pedir los papeles al colegio porque además me jubilaron mal”.

En diálogo con radio Mitre, además, Teresa remarcó que si pudiera decirle algo al jefe de Estado sería que saque el país adelante. “Ya estamos bastante fundidos todos”, reflexionó. También, apuntó a que mejore la educación porque no es “buena”.

Cuál fue la reacción del presidente Javier Milei al reclamo de la docente

Horas después del acto donde habló frente a estudiantes del colegio, el Presidente utilizó su cuenta en X para citar un posteo del periodista Lucas Morando que decía que, según sus fuentes, la docente jubilada no tuvo a Milei como alumno directo, aunque sí fue contemporánea a su paso por la institución.

“[La maestra Teresa] estaba a cargo de 4to B y él cursó en 4to A”, precisó el periodista, cuya publicación fue replicada por Milei, que sumó: “Desenmascarando a una gran farsante mentirosa”.

Javier Milei se refirió a la docente jubilada en su cuenta de X

Poco después, el jefe de Estado aprovechó un texto compartido por el Copello para volver a referirse a la mujer. “Comunicado del colegio que da prueba de la embustera y mentirosa de la maestra Teresa quien nunca fue mi maestra”, dijo al citar el documento. “Farsante robacámara”, agregó.

Javier Milei compartió, además, el comunicado del colegio

Desde el colegio, por su parte, agradecieron la visita del Presidente y también hicieron referencia a la docente retirada: “En nombre de los Hermanos de la Comunidad, queremos aprovechar la oportunidad para aclarar que la Maestra Teresa, que en el día de la fecha realizó declaraciones públicas sobre el Presidente de la Nación, no fue maestra del Señor Presidente y sus declaraciones no reflejan la posición de esta institución y que lo expresado por la maestra Teresa es, de acuerdo a nuestra recolección del paso del Sr. Presidente por nuestra institución, incorrecto”.