Qué pasó con el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas

El Gobierno oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Esta medida inicia el proceso para una posterior liquidación del organismo, bajo la supervisión de un Administrador designado por el Ministerio de Defensa.

La normativa establece que el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) será el encargado de determinar los puestos de trabajo necesarios y la dotación requerida.

En consecuencia, identificará al personal del IOSFA indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la OSFA, a fin de formalizar su transferencia bajo el régimen jurídico aplicable.

Por su parte, el personal no transferido será evaluado por el administrador, quien dispondrá las medidas correspondientes. Además, el personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina que actualmente presta servicios en el IOSFA deberá reincorporarse a sus organismos de origen.

Se produjo la disolución de IOSFA

Esta decisión del Ejecutivo se produce tras el anuncio del gobierno de Javier Milei, a principios de octubre, de destinar $210.000 millones del Tesoro nacional para cancelar la cuantiosa deuda de la obra social militar.

Esta deuda mantenía paralizada la atención médica de los afiliados, afectando a unos 2000 proveedores y prestadores, incluyendo 30 grandes acreedores, además de un amplio número de clínicas, farmacias, laboratorios y profesionales. El anuncio surgió en un contexto de agravamiento de la crisis del IOSFA, que incluyó la renuncia en septiembre del anterior administrador, Ariel Guzmán.

Una vez concluida la liquidación del IOSFA, el Ministerio de Defensa asumirá los compromisos y obligaciones pendientes relacionados con el personal que no haya sido transferido. Aquellos empleados de planta permanente con estabilidad que permanezcan en situación de disponibilidad seguirán bajo el ámbito del Ministerio hasta su reubicación o baja, conforme a la normativa vigente. La resolución lleva las firmas del presidente Javier Milei y sus principales ministros.

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