Qué pasó con el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria

Escuchar

El presidente Javier Milei ratificó que va a vetar de manera total -y no parcial- la nueva ley de movilidad jubilatoria que fue aprobada por ambas cámaras en el Congreso. El Senado finalmente ratificó el voto que dio Diputados y desde el Gobierno se preparan para invalidarla por “atentar contra el equilibrio fiscal”.

El veto es la herramienta que la Constitución Nacional le da al Presidente para evitar que un proyecto aprobado por las dos cámaras del Congreso entre en vigencia. “No voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”, dijo Milei en varias oportunidades. En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo la semana pasada: “Es un atentado contra el plan del Gobierno, ideado por gente que no entiende cuestiones elementales, la Ley de Gravedad. Está claro que podés tener más gastos, en tanto y en cuanto tengas más recursos”.

El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) August 22, 2024

Y responsabilizó a la oposición. “Nadie puede estar en contra de que los jubilados cobran más o nadie puede estar en contra de que los jubilados cobran poco, de lo cual son responsables ellos, porque duplicaron a los beneficiarios y rompieron los ingresos que tenían los jubilados”. “Está claro que no comprenden que de un lado tenés gasto y del otro lado tenés que tener cómo cubrirlo. Nosotros no vamos a ser cómplices de lo que llevó a la Argentina a este derrotero social, cultural y económico”, planteó en una breve entrevista.

La iniciativa tuvo el apoyo de la UCR, el Pro, el kirchnerismo y los bloques provinciales, con 61 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención. Con un dato adicional de alto interés político: todos los senadores de Pro, salvo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, acompañaron el proyecto opositor, a pesar del apoyo del expresidente Mauricio Macri al veto presidencial.

“La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos”, escribió en su cuenta de X Macri, contra los representantes de la oposición.

Entonces, en línea con Milei, aseguró que ya “no se puede discutir la necesidad del equilibrio fiscal” y ante eso sentenció: “Por el bienestar de nuestros jubilados y de los nietos de los jubilados apoyo el veto del presidente Milei”.

La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024

Fuentes del Poder Ejecutivo explicaron a LA NACION que las instrucciones del Presidente son precisas: ni bien llegue la comunicación desde el Senado, el decreto que vetará la norma en su totalidad debe acelerarse. Los plazos son claros: desde el ingreso de la comunicación parlamentaria, el Gobierno tendrá diez días hábiles para vetar la norma, y evitar de ese modo –al menos de manera momentánea– que la ley entre en vigor, y con ella la obligatoriedad de aumentar los haberes previsionales. El veto deberá realizarse mediante un decreto presidencial que redactará la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Javier Herrera Bravo.

De este modo, luego del veto el proyecto vuelve al Congreso, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción. Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el Presidente no esté de acuerdo. Si no lo consiguen, se mantiene el veto y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.

No basta con la insistencia de una sola de las cámaras: las dos deben conseguir los dos tercios para neutralizar la intervención del Presidente.

LA NACION

Temas Javier Milei