Senado | Abdala contó por qué lo echaron a Paoltroni del bloque de La Libertad Avanza

La expulsión del senador Francisco Paoltroni fue por cuestionar a la conducción de los libertarios. Así lo expresó el senador oficialista Bartolomé Abdala, quien sostuvo que los líderes del espacio son el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel, aunque en realidad las críticas del formoseño habían sido dirigidas al estratega Santiago Caputo, sobre todo cuando le achacó haber elegido al juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.

“Indudablemente hubo diferencias. Tenemos una fórmula, que son nuestros líderes, Javier y Victoria, y por distintos dichos que tuvo [Paoltroni] existieron diferencias que no corresponden en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria, también es importante que como espacio político la conducción no sea discutida internamente ”, indicó en Radio Mitre Abdala, después de que anoche firmara junto a los demás integrantes del bloque un comunicado en el que notificaban que Paoltroni ya no formaría parte de ese grupo comandado por Ezequiel Atauche.

Esto tras la escalada verbal del senador contra Caputo, que incluyó hasta un pedido a Milei para que lo mande “a fumar al quincho” porque lo estaba desperfilando.

El senador Paoltroni Marcos Brindicci - LA NACION

“Sus dichos expresados políticamente en la interna partidaria no nos suman. Tenemos libertad de pensamiento, de expresarnos, pero como corresponde en todo movimiento político, a los líderes generalmente se los discute puertas adentro ”, sostuvo Abdala, que es a su vez el presidente provisional del Senado.

Asimismo, el legislador oriundo de San Luis dijo que se dieron “algunas rispideces” porque los integrantes libertarios son gente nueva y que incluso algunos conocieron a Milei y Villarruel recién cuando asumieron sus cargos.

“La política te guste o no te guste, me tocó transitarla en procesos anteriores, tenés que tener la paciencia para entender y soportar que a la conducción tenés que acompañarla. Macri te mandaba a leer Mandela, o está la frase que tenés que ‘tragar amargo y discutir dulce’. Me parece que esto genera un clima... que siempre es sano vivir respetando a los dos líderes que tenemos”, manifestó quien fue fundador de Pro en San Luis y después migró a La Libertad Avanza (LLA).

De momento, todavía no se sabe si Paoltroni pasará a otro bloque o si conformará su propio espacio.

La carta del bloque de LLA que informa la expulsión de Francisco Paoltroni

Renovación de la Corte

Por otra parte, el senador Abdala, que integra la Comisión de Acuerdos, planteó que los dictámenes para los pliegos de Lijo (denostado por el saliente Paoltroni) y de Manuel García-Mansilla ya se “pusieron a circular” en la Cámara alta, para ser rubricados por aquellos que van a acompañar sus candidaturas.

“Tienen que tener nueve firmas. Mi pálpito es que van a llegar tranquilamente los dos. Como oficialistas estamos trabajando para los dos, la intención es que para ambos candidatos propuestos logremos conseguir los votos”, comentó Abdala, con la intención de que los expedientes lleguen a recinto, donde continuará el trámite hacia la Corte Suprema en caso de que la dupla tenga el visto bueno primero en la comisión.

LA NACION