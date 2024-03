Escuchar

En la previa a una nueva marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, organizaciones políticas y sociales de la ciudad de La Plata realizaron a una movilización de apoyo a la convocatoria nacional de este domingo 24 de marzo, y en contra del gobierno de Javier Milei. Bajo la consigna “Son 30.000, fue y es genocidio”, varios organismos de defensa de los derechos humanos reunieron a cientos de personas en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de la localidad bonaerense.

Allí, además de leer un documento que condenaba los actos realizados durante la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 y recordaba a los desaparecidos por el terrorismo de Estado, los manifestantes llevaron un muñeco que simulaba ser el presidente Javier Milei, al que prendieron fuego en forma de protesta .

Esta convocatoria -que fue una de las dos que se realizaron en La Plata- funcionó como una “previa” a la que tendrá lugar este domingo en Plaza de Mayo y en otros puntos del país.

Por otro lado, aprovecharon el encuentro para apuntar contra las políticas económicas realizadas por el Gobierno. “Seguimos luchando hasta derrotar el plan de Milei, Villarruel, Bullrich y el FMI. Y en el camino de las y los 30.000, levantamos las banderas contra este sistema capitalista y patriarcal. ¡Vamos por un gobierno de las y los trabajadores, con la revolución socialista! No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, expresó el documento que fue leído por las organizaciones.

La protesta no sólo alcanzó al Presidente y el gabinete, sino también al intendente platense Julio Alak, al que acusaron de “despedir a cientos de trabajadores municipales que se encontraban en un estado de precarización total” y de “abandonar a miles de platenses” durante las fuertes inundaciones que provocó el temporal de la semana pasada.

La marcha que se realizó en la ciudad de La Plata el 23 de marzo. Crédito La Izquierda Diario

Finalmente, las organizaciones instaron a que la Confederación General de los Trabajadores (CGT) realice un nuevo paro nacional en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de desregulación de la economía que el Gobierno planea aprobar en la Cámara de Diputados.

“La CGT Y LAS CTAs deben convocar de inmediato a un paro nacional para cuando se trate el DNU en Diputados y la nueva ley ómnibus. Necesitamos un plan de lucha y desarrollar la huelga general hasta derrotar el plan motosierra de Milei y el ajuste de los gobernadores. Muy por el contrario, las centrales sindicales están jugando un rol cómplice dejando pasar el ajuste y el saqueo. Por una gran asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados que unifique todas las luchas por abajo y plantee una salida de los trabajadores frente a la crisis nacional”, subrayó el mensaje.

