Quién es Guido Giana, el exfuncionario del macrismo que reemplazará a Cecilia Loccisano en el Ministerio de Salud

En medio de una serie de recambios en el Gabinete tras ganar las elecciones de medio término, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó este lunes su renuncia y el Gobierno designó en el cargo a Guido Giana, un hombre cercano a Santiago Caputo que ya trabajó junto con el ministro Mario Lugones y quien tiene una vasta experiencia en la militancia de Propuesta Republicana (Pro). Su nombramiento fue oficializado este martes, apenas horas después del anuncio, a través del Decreto 783/2025.

Tal como informó LA NACION, el motivo detrás de la salida de Loccisano -de cercanía a Guillermo Francos- es que, después de la renuncia del jefe de Gabinete, se produjeron ciertas fricciones. En este sentido, se generó un nivel de desconfianza por el vínculo entre la viceministra de Salud y Francos. Ahora, su lugar lo tomará Giana, de estrecha relación con Caputo y Lugones.

Hasta su nombramiento, Giana ejercía como director de Administración y Finanzas en el Sanatorio Güemes, donde trabajó con el ministro de Salud durante los últimos años, antes de ser nombrado como reemplazante de Mario Russo. Actualmente también formaba parte del equipo de Exégesis Salud, donde se desempeñaba como consultor asociado desde hace casi seis años.

Además fue funcionario del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) durante la gestión de Mauricio Macri. Allí fue gerente económico y financiero del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), donde se dedicó a la creación de procesos estratégicos como la negociación del convenio marco de medicamentos y mejoras en la atención a los afiliados.

El nuevo viceministro es ingeniero químico graduado en el ITBA, especializado en administración hospitalaria y en gestión pública. A lo largo de su carrera trabajó en el sector privado, público y en la articulación con el sistema sanitario nacional. Durante los últimos cinco años ocupó posiciones ejecutivas, como director de Operaciones, Administración y Finanzas del Sanatorio Güemes y gerente de nuevos Negocios en DroFAr.

También, integró el gobierno de la ciudad de Buenos Aires: fue jefe de Gabinete y subsecretario de Desarrollo Económico entre 2020 y 2021, y, en 2015, había sido líder de equipo de Innovación Urbana. También fue concejal -desde 2017 hasta la actualidad- y candidato a intendente en el municipio de Presidente Perón, donde desarrolló gran parte de su militancia en las filas del macrismo.

Denunciante en las tomas en Guernica

En julio de 2020, en plena pandemia, más de 2500 familias acompañadas por organizaciones sociales iniciaron una toma de un descampado de Guernica, Buenos Aires, a modo de reclamo para que se les entreguen viviendas. Así, los dueños de los terrenos iniciaron denuncias para recuperar el territorio. Entre los damnificados se encontraba Giana, quien acusó “violación de la propiedad privada”.

Las tomas en Guernica duraron tres meses Julian Bongiovanni - LA NACION

“Los primeros veinte días entraban todo el tiempo a mi campo. Me rompieron el alambrado y se llegaron a reunir 50 personas en un monte de mi propiedad, las cuales fueron desalojadas”, expresó el entonces concejal de Juntos por el Cambio a LA NACION y desmintió, tal como reclamaban las familias que tomaron los terrenos, que exista un déficit habitacional: “No hay gente en situación de calle. Nunca la hubo. Sí hay hijos que construyen atrás de las casas de sus padres, en el mismo terreno, pero no hay personas que no tengan adónde ir”.

Su denuncia por las tomas en Guernica lo llevaron a ser invitado a la mesa de Mirtha Legrand, donde declaró: “Lo que están haciendo es un delito y grave. Es violación de propiedad privada. Pero las personas que están ahí son víctimas. Hay que hacer una diferencia entre las mafias que están detrás y las víctimas”.