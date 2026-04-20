Myriam Bregman crece en las encuestas, pero la izquierda muestra signos de división

En las últimas encuestas de opinión pública, la diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda-Unidad) consigue buenos resultados que la ubican en tercer lugar en intención de voto, y en el primero o el segundo puesto en cuanto al nivel de imagen positiva.

Sin embargo, puertas adentro del FIT-U, la situación de la excandidata presidencial en 2023 es conflictiva. Su espacio político, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), y ella misma, están en el centro de las críticas de sus socios de alianza por abrirse del acto que el frente izquierdista hará por el 1º de Mayo y anunciar la realización de uno propio. El reproche por la división trasciende las fronteras de la coalición y se expande también por otros sellos que orbitan por fuera del frente que integran el PTS, el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Bregman -que fue la candidata a presidenta por el FIT-U en 2023, en fórmula con Nicolás del Caño- consigue buenos augurios electorales en las encuestas recientes. El frente, con ella como potencial postulante, se ubica como tercera fuerza. Según un conglomerado de sondeos de distintas consultoras que elaboró la firma Tendencias, la diputada aparece por detrás de las opciones “[Javier] Milei-La Libertad Avanza” y “[Axel] Kicillof-peronismo”. En ese resumen, se mencionan estudios en los que cosecha una intención de voto del 11,4% (Tendencias), del 7% (Opinaia), del 9% (Opina Argentina), del 7,8% (Delfos), del 4% (Isasi-Burdman), del 3,7% (Proyección Consultores), del 13,8% (Hugo Haime), del 5,6% (Tres Punto Zero) y del 4,6% (Analogías). En cuanto a imagen positiva, en algunos estudios Bregman se ubica a la cabeza, como en los casos de Tendencias (42,1%) y Opina Argentina (44%, empatada con Kicillof).

“El crecimiento en las encuestas es una expresión más del cada vez mayor repudio popular que tiene este Gobierno, que solo empeoró aún más la vida de los que viven de su trabajo. También, del desastre que es la oposición tradicional, que tiene una parte dándole gobernabilidad y leyes a Milei, y otra peleándose en una rosca electoral para el 2027. Creemos que ese crecimiento es también el reconocimiento a que, desde el minuto cero, siempre estuvimos en las calles enfrentando al Gobierno y sus políticas, y que en el Congreso somos garantía de que no nos vamos a vender y estamos siempre del mismo lado”, argumentaron desde el PTS ante la consulta de LA NACION.

El desempeño positivo que muestra Bregman en los sondeos contrasta con el clima adverso que se generó dentro del FIT-U por la decisión de su partido de hacer un acto propio por el 1º de Mayo, en el microestadio del club Ferro Carril Oeste, apartado del que protagonizarán el resto de las fuerzas de la coalición, en la Plaza de Mayo.

Gabriel Solano (Partido Obrero)

“Una plaza que, los 1º de Mayo, ocupaba el peronismo, desde hace mucho tiempo la ocupa la izquierda. Eso hay que mantenerlo, más aún en el contexto de un gobierno de Milei que redobla el ajuste, pero cae en la consideración popular, y en el que la izquierda va consiguiendo apoyos cada vez más importantes. Esto se ve porque el pueblo ve que la izquierda lucha contra Milei y el peronismo transa y le vota leyes. Tres de los cuatro partidos del FIT-U nos pusimos de acuerdo; los compañeros del PTS han convocado a un acto divisionista, eso debilita el acto de Plaza de Mayo. Estamos llamando a que reconsideren su decisión”, dijo a LA NACION Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero.

Para Juan Carlos Giordano, dirigente de Izquierda Socialista y uno de los diputados nacionales que conforma el sistema de rotación de bancas del FIT-U, “el desgaste de Milei y el rol cómplice del peronismo están dejando un gran espacio político que está siendo capitalizado por el Frente de Izquierda, pero, en vez de convocar a un acto unitario del FIT-Unidad, el PTS, el partido de Myriam Bregman, ha decidido priorizar a su partido haciendo un acto propio el 1° de Mayo, dividiendo al FIT Unidad”. El dirigente subrayó que se trata de “una política divisionista y autoproclamatoria completamente equivocada”.

Para Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, también de Izquierda Socialista, Bregman y el PTS cometen “un error” con la convocatoria a un acto propio. “Era necesario postular al Frente de Izquierda como salida política. Sin embargo, el PTS decidió cortarse solo, dándole la espalda al FIT- Unidad. Es un error”, señaló Sobrero a LA NACION.

Rubén "Pollo" Sobrero, de Izquierda Socialista Hernán Zenteno - LA NACION

La división de la izquierda ya se evidenció en el acto del 24 de marzo, cuando el PTS también hizo un acto aparte del central, y en esa ocasión lo acompañó el PO.

“Es un error del PTS y de Myriam. Es un error creer que es un crecimiento del PTS; es de todos. Lo que nos fortalece es la unidad”, afirmó el exlegislador porteño Alejandro Bodart (MST). “La figura de Myriam la hemos construido entre todos. Tienen 15 días todavía [para rever la decisión de hacer un acto propio]. Tuvimos reuniones en las que planteamos el acto conjunto y nos dijeron que querían un acto propio, sin mucha explicación”, añadió. “La autoproclamación no es una buena consejera”, concluyó Bodart.

Alejandro Bodart, del MST silvana colombo

Desde el sector apuntado en el FIT-U, el diputado provincial bonaerense Christian “Chipi” Castillo negó que los actos en paralelo impliquen una ruptura. “A veces, los 1º de Mayo hacemos acto común y, a veces, separados. No hay una relación entre una cosa y la otra. El FIT-U es la coalición política que más ha durado en la política nacional, llevamos 15 años”, afirmó en declaraciones a FM Milenium, el jueves.

Desde el PTS, argumentaron a LA NACION que harán un acto propio porque observan “la necesidad imperiosa de fortalecer una gran fuerza militante en todo el país”, y agregaron: “Además, será un acto internacionalista, con compañeros y compañeras de Francia, Brasil y otros países que fueron invitados a participar”.

“Somos fundadores del Frente de Izquierda, que nuclea al 90% de los partidos del espacio, y estamos muy orgullosos de eso. No hay ninguna imposibilidad de hacer actos unitarios con los compañeros de nuestro frente”, aclararon desde el partido de Bregman y Del Caño.

Por fuera del FIT-U, la decisión de Bregman también motivó cuestionamientos. “Creemos que debería haber un acto unitario de toda la izquierda el 1º de Mayo, por Fate y todas las luchas. Lo del FIT-Unidad nos parece un grave error. Se la pasan dividiendo, en lugar de unir. Asimismo, vemos que sería importante una participación crítica en el acto de la CGT del 30 de abril, con la conformación de una columna independiente”, consideró Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS.

También alejados del FIT-U están Jorge Altamira y Marcelo Ramal, que militan desde el espacio Política Obrera. Optaron por no opinar sobre la actitud de Bregman, y también tendrán su acto propio por el 1º de Mayo, en la Asociación Italiana Unione e Benevolenza.