Milei echó a Posse: quién es Lisandro Catalán, el hombre que se queda en lugar de Francos

Lisandro Catalán, el actual secretario de Interior, será el ministro sin cartera que reemplazará a Guillermo Francos, tras la renuncia de Nicolás Posse a la jefatura de Gabinete. Es que Catalán se encargará de las funciones pero el ministerio será absorbido por Francos. Catalán es abogado y mágister en gestión pública por la Universidad Austral, una casa de altos estudios de la que provienen varios de los funcionarios de Javier Milei.

Según el comunicado de la Oficina del Presidente, Francos se quedará por ahora con la cartera que hasta ahora conducía bajo la órbita de la jefatura de Gabinete. No es el único cambio que hizo Milei. También desplazó al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), conducida hasta ahora por Silvestre Sívori.

El comunicado en el que la Presidencia reconoce que desplaza a Posse y pone en su lugar a Francos dice: “En ese marco, la Jefatura absorberá las competencias del Ministerio del Interior en una Secretaría del Interior a cargo del Dr. Lisandro Catalán”.

Catalán trabajó con Francos en la Fundación Acordar y se desempeñaba como secretario de Interior. Antes estaba al frente del registro nacional de Reincidencias del Ministerio de Justicia. Es oriundo de Tucumán. Estuvo en la gestión de Alberto Fernández bajo la órbita de Eduardo “Wado” de Pedro.

De izquierda a derecha: Miguel Pichetto, Guillermo Francos, Nicolás Posse, Lisandro Catalán y Martín Menem

Pero Catalán conoce a Francos y también a Milei de la Fundación Acordar, un think tank que tal como publicó LA NACION, apoyó la candidatura a presidente de Daniel Scioli en 2015 y de la que el Presidente se presentaba como “el economista en jefe”.

Una investigación de Hugo Alconada Mon mostró cómo funcionaba esa Fundación. En aquel artículo, Alconada Mon recordó una frase de Milei de un libro que difundió en 2014. “La oportunidad de conocer al doctor Guillermo Francos fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida”, escribió en “Lecturas de Economía en tiempos del kirchnerismo”. “No sólo me rescató como macroeconomista al confiarme el lugar de Economista Jefe de la Fundación Acordar, sino que además me permitió conocer a Domingo Cavallo, el Padre de la Convertibilidad”, agregó, apelando a las mayúsculas para destacar su rol y el de Cavallo.

Según aquella nota, para 2014, la Fundación Acordar para Crecer con Equidad –tal su nombre completo- llevaba activa algo más de un año. Había dado sus primeros pasos de la mano de Francos, un veterano de la política que venía de militar con Francisco Manrique y Cavallo, y que después del gobierno de Carlos Menem había recalado en las oficinas de Corporación América, el holding empresario de Eduardo Eurnekián. Recién en 2007, junto a Scioli volvió a la función pública como presidente del Banco Provincia y entre 2012 y 2013 alumbró la fundación.

Con domicilio en la calle Reconquista 629, piso 1, departamento 2, Acordar buscó posicionarse como una usina de políticas públicas abierta a todos los candidatos, aunque era un secreto a voces que mantenía sintonía fina –y en los hechos, casi exclusiva- con Scioli. Varios referentes habían trabajado o seguían trabajando para el gobernador bonaerense y, además, las reuniones con “Pichichi” o con su hermano, José “Pepe” Scioli eran contínuas.

Las reuniones, cabe aclarar, las lideraban los Scioli y por la fundación acudían Francos y otros directivos como Ricardo Martínez –otro puntal senior del Banco Provincia- y Lisandro Catalán, quien en 2020 asumiría al frente del Registro Nacional de Reincidencia. ¿Y Milei? Junto a los Scioli dicen que el entonces gobernador –y exvicepresidente, exdiputado y ex secretario de Estado- lo conoció por Francos en 2015 y que lo recuerda como alguien respetuoso e introvertido que jamás le enrostró ser parte de una “casta política”.

El paso de Catalán por el Ministerio de Justicia

Catalán asumió en como director de Reincidencias en 2020, algo que se publicó en la Decisión Administrativa 552/2020, de abril de ese año. En aquella resolución se decía que Catalán cuenta con una extensa carrera en la administración pública. Cuando era director, dijo en una entrevista durante la pandemia: “Efectivamente por el decreto de aislamiento obligatorio tuvimos que adecuar las cosas a las circunstancias”.

“Hubo delitos que se vieron incrementados por ejemplo los delitos de violación de la cuarentena”, comentó en ese momento en una entrevista radial. Cuando asumió en el Registro, Catalán era subordinado de Marcela Losardo, la primera ministra de Justicia de Alberto Fernández. Pero sobrevivió a los otros que sucedieron a Losardo, que fueron Wado de Pedro y Martín Soria.

Su última actividad pública fue el 25 de mayo, acompañando a Francos y al presidente Javier Milei en Córdoba. Pero Catalán sigue a sol y sombra a Francos. De hecho, antes también estuvo en la primera línea cuando Milei participó de la conferencia de la Cycip.

