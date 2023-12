escuchar

Tras ser designado este jueves como el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, en reemplazo de Cecilia Moreau, Martín Menem agradeció especialmente a su familia y a dos figuras dentro de La Libertad Avanza (LLA): Karina Milei y a su primo Eduardo “Lule” Menem, un nombre que por estas horas se baraja como posible secretario administrativo de la Cámara Baja.

“Quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir mis pares para designar esta Cámara integrada por los legítimos representantes del pueblo argentino. A lo hora de los agradecimientos, lo hago con mis padres y mis hermanos por haberme inculcado los valores esenciales de un ser humano: la lealtad, la palabra, humildad, mérito, esfuerzo y el sacrificio, que me han permitido transitar el camino. A mis hijos también el agradecimiento, que se vienen aguantando ausencias. Y dentro del espacio, hay dos personas de las que no me quiero olvidar nunca: Eduardo ‘Lule’ Menem y Karina”, señaló el sobrino del expresidente Carlos Menem.

Eduardo “Lule” Menem, también sobrino del exmandatario y primo del flamante presidente de la Cámara de Diputados tiene una vasta experiencia como “operador” y en el último tiempo trabajó en el armado de LLA. Según pudo saber LA NACION, Lule fue un “armador” clave de los libertarios en diferentes provincias y por estas horas se baraja como posible secretario administrativo de la Cámara de Diputados.

“Tiene muñeca y experiencia”, comentó un dirigente peronista riojano de larga trayectoria. Hijo de Munir Menem, Lule fue el histórico secretario privado de su tío Eduardo Menem en el Senado y dueño de una agenda de contactos oficialistas y opositores que a su alrededor definen como “envidiable”.

Lule forma parte del círculo de colaboradores “indispensables” de Martín Menem, quien a partir de hoy preside la Cámara Baja. No es casual que en pleno discurso inaugural Menem le haya dedicado una mención aparte junto a Karina Milei, hermana del presidente electo y futura secretaria general de Presidencia.

El discurso de Menem

“Son dos personas de las que no me quiero olvidar nunca”, destacó Menem durante su discurso en el que también describió su compromiso con el partido libertario. “Acompaño desde el principio al presidente Javier Milei porque creo firmemente en el supremo valor de la libertad. Necesitamos más libertad para vivir dignamente. Daré el mismo tratamiento de ecuanimidad para todos los diputados. Me ajustaré al principio de la imparcialidad para ejercer esta delicada función. Trataré de hacer prevalecer el principio de equidad. Ejerceré mi cargo respetando todos los valores de la democracia y predicaré con el ejemplo”, agregó.

“La Argentina vive momentos difíciles, con una inflación alta. Tenemos que trabajar para superarla y sancionar las reformas que necesitan. Es necesario además desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara y son solamente un gasto. Como ya dijo el presidente electo ‘no hay plata’. Hay que abrir el diálogo constructivo para superar todos los problemas que sufre nuestra nación “, concluyó Martín Menem.

En tanto, el presidente electo y líder de la LLA, Javier Milei, hizo uso de las redes sociales para compartir videos y pronunciamientos en favor de la asunción de Menem como presidente de la Cámara de Diputados y también destacó el trabajo de su hermana.

“El Jefe le ganó a la casta. Le han dicho de todo, la menospreciaron, la han insultado, injuriado y calumniado. Sin embargo, El Jefe, nunca bajó los brazos. Siguió adelante perdonando y sin rencor... Demasiada grandeza para ser entendida por el humano promedio... Hoy contempló parte de su obra... El domingo volverá a brillar con más fuerza... Viva la libertad, carajo”, resaltó Milei a través de un posteo en redes sociales.

LA NACION