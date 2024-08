Quién es Mariana Arce, la joven abogada y excandidata que decidió no defender a Alberto Fernández

Escuchar

El pasado viernes, antes de oficializarse la designación de Silvina Carreira como defensora del expresidente Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de género de la ex primera dama Fabiola Yañez, el dirigente peronista ofreció una entrevista a El País en la que se defendió de las acusaciones hechas por su expareja ante la Justicia. En los primeros párrafos del artículo, que publicó el medio español este lunes, se menciona que el extitular del Partido Justicialista fue acompañado por la abogada Mariana Arce. En diálogo con LA NACION, la letrada aclara que nunca llegó a representar legalmente al exmandatario. Además, remarca que solo fue consultada al respecto y que tomó la determinación de no asumir aquel rol ya que no iba a poder dedicarle el tiempo que la causa merecía. También desmiente tener un vínculo cercano con Fernández.

“Yo no fui la abogada de Alberto Fernández por 24 horas como dicen algunos medios. Simplemente fui consultada por el expresidente para su representación, pero finalmente eso no sucedió y la Dra. Silvina Carreira fue quien tomó la causa y está a cargo ahora mismo” , remarcó en declaraciones a este medio. Consultada por su presencia en Puerto Madero durante la entrevista con el diario español, la letrada de 31 años explicó: “Fue una coincidencia. La entrevista se dio el mismo día en el que fui a ver al exmandatario para definir si iba o no a representarlo en la causa”. Más adelante, Arce desestimó rumores que indicaban que conocía al ex jefe de Estado.

Mariana Arce, la joven abogada que decidió no asumir la defensa de Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez IG

“Quiero aclarar otra cosa. También se dijo que yo lo conocía a Alberto por mi trabajo en la función pública. Esto no es real. No tenía relación de ningún tipo con el expresidente. A mí se me consultó por mi profesión de abogada penalista vinculada a los derechos humanos y temas de género. Trabajé durante años al lado del Dr. Leandro Despouy , colaborando en temas de DD.HH. cuando él presidía la ONU. Lo que si sé es que Alberto lo conoció y tenía mucho respeto por Despouy” , sentenció.

Con respecto a las razones por las que decidió dar un paso al costado y no defender a Fernández en la causa por violencia de género, precisó: “Tenía otras causas en curso que no podía desatender. Soy muy profesional. Me dedico al 100% cuando asumo un trabajo. Me parecía que no iba a poder dedicar el tiempo que amerita una causa como esta. Es una temática que me parece que se debe tratar con total prudencia. Es por ello que la defensa quedó en manos de Carreiras”.

Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández, en Comodoro Py Ricardo Pristupluk

La abogada concluyó su diálogo con LA NACION con una reflexión respecto de los comentarios y versiones que circularon en las redes sociales en las últimas horas, la mayoría de ellas vinculadas a su aspecto físico. “Me parece que las descalificaciones que recibí también hablan de violencia de género. Quieren bajarle el precio a una abogada hablando u opinando de su aspecto físico en vez de lo que dice la abogada o profesional. Que una mujer exponga o tenga una vida personal no quiere decir que tenga menos o más capacidad ni que puedan poner en tela de juicio su capacidad profesional”, destacó.

Y completó: “No veo que se pongan fotos de la vida privada de abogados profesionales hombres ni que hablen de su físico ni hagan insinuaciones maliciosas para descalificar su labor. Esto únicamente pasa cuando sos mujer. Parece que no podes ser inteligente o tener una carrera. Lamento profundamente que la sociedad todavía no haya evolucionado a tal forma que las fotos personales que sube una mujer sean utilizadas para criticar su desempeño profesional. Porque se vuelve a poner en la mira la capacidad por sobre el género, y justamente estamos hablando de un tema de género”.

La trayectoria profesional de Mariana Arce

La abogada es oriunda de la localida bonaerense de Las Flores. Se desempeña actualmente como abogada especialista en derecho penal y cuenta con “amplia experiencia en la función pública” según su perfil de Linkedin. Entre otros trabajos, destacan su labor junto al expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Leandro Despouy; para el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2011 y 2018 -ayudó en temáticas relacionadas con DD.HH-. También desempeñó tareas en la Auditoría General de la Nación (AGN) hasta mayo desde 2023, donde asumió varios roles -fue asesora y colaboró con proyectos tales como la creación del comité de violencia laboral y violencia de género-, y fue Enlace del Comité de Creación de Capacidades de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). En 2019, fue candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por Consenso Federal. Según fuentes consultadas por LA NACION, había iniciado el camino para postularse en 2023. Sin embargo, comenzada la campaña, decidió bajarse ya que no compartía “ciertas formas de la política”.