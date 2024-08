Violencia de género | Habló la abogada de Alberto Fernández: “La declaración de hoy de Fabiola no es válida”

Escuchar

Luego de que le negaran la posibilidad de estar presente durante la intervención que la ex primera dama Fabiola Yañez hizo este martes en la causa por violencia de género que inició contra Alberto Fernández, la abogada del expresidente, Silvina Carreira, sentenció que para ella “no es válida ”.

Asimismo, se quejó del juez Julián Ercolini, quien no la dejó hacer las preguntas que tenía preparadas para la expareja de su cliente, y dijo que si Yañez puede presentarse y dar una declaración en los medios -por la entrevista del fin de semana con Infobae- “no la revictimiza tanto la situación”, argumento utilizado por el magistrado para apartar a la letrada del Zoom de esta mañana. Eso lo había solicitado la abogada de la denunciante, Mariana Gallego.

“Para mí la declaración de hoy no es válida porque yo tenía una resolución, con número escrito. La resolución es inapelable para el Código. No entiendo. Revocó la resolución que había dado y el motivo es no revictimizar a la víctima, que considero que está bien no revictimizar a la víctima, sea una mujer, un hombre, un niño, a cualquier víctima”, comentó Carreira, sobre una supuesta marcha atrás de Ercolini. Esto al salir de los tribunales de Comodoro Py, adonde había llegado para escuchar a Yañez, que declaró desde el consulado argentino en Madrid.

En seguida, la abogada aclaró que con esto no quería afirmar que la ex primera dama era víctima, sino que “se considera” como tal. “Entonces creo que hay un montón de medidas de prueba que se pueden hacer. Si [Fabiola] puede prestar una declaración televisiva de muchas horas de la forma en que lo hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa, para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?”, indicó contra la Justicia.

Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández, se retira de los tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

Siempre bajo esa postura, la letrada que integra el equipo del expresidente dijo que “le molesta mucho” que no se hayan tomado otras opciones para no revictimizar a Yañez y a la vez permitir que ella forme parte de la audiencia virtual. “Dije que me ponía a disposición: que no me vean en la cámara, preguntar por interpósita persona... hay un montón de formas de poder tomar ciertas audiencias”, ejemplificó, además de que cuestionó que tampoco pudo dejar su pliego de preguntas para quien fue pareja de su cliente, que está recluido en su departamento de Puerto Madero y con quien todavía no se había comunicado.

Mientras, aseguró que “cuando se lo soliciten, no hay ningún inconveniente” para que Fernández se presente a declarar. Y al respecto de por qué tomó este caso, la letrada -que no es una cara conocida en Comodoro Py y tiene bajo perfil mediático- comentó: “Soy abogada, he tenido muchos casos de violencia de género, de abuso. He estado en muchos casos. A veces son víctimas mujeres, niños, y a veces la víctima es el padre, mal denunciado”. En esto deslizó una de las líneas por las que podría ir la defensa.

Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández, se retira de los tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

“Yo creo en lo que me dice mi cliente”, aseguró Carreira, quien dijo que su intención al hablar con la prensa era dejar constancia que “una persona tiene derecho a denunciar y la otra a defenderse”, en un dardo contra el juez. Incluso, antes de irse mandó otra crítica. “Se enteran primero ustedes de lo que pasa en el expediente que yo”, concluyó.

Noticia en desarrollo

LA NACION