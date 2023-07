Quién ganó las elecciones 2023 en Chubut

escuchar

Ignacio Torres se encaminaba en la madrugada del lunes a ser el nuevo gobernador de Chubut. El candidato de Juntos por el Cambio daba el batacazo y, de esta forma, concluía una racha de 20 años de dominio peronista en la provincia. Con el 95.76 por ciento de las mesas escrutadas, Torres obtuvo el 35,78 por ciento de los votos. Segundo quedó el oficialista Juan Pablo Luque, del Frente Arriba Chubut, con 33,78 por ciento.

De las mesas escrutadas hasta el momento, la lista en la que se presentaron el actual senador nacional y su compañero de fórmula, el diputado nacional Gustavo Menna, obtuvo la mayoría necesaria para quedarse con la gobernación provincial y les sacó ventaja a los demás espacios políticos que se presentaron en los comicios de este domingo.

Conferencia de Ignacio Torres, junto a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta Captura

¿Quién es Ignacio Torres?

Ignacio Torres tiene 35 años, es licenciado en Administración de Empresas (Universidad Argentina de la Empresa- UADE) y se convertirá en el gobernador más joven de la historia.

Comenzó en la política de joven, cuando tuvo contacto con la militancia estudiantil durante su adolescencia en la escuela N°712 de Trelew. Más tarde, continuó de la mano de Graciela Ocaña, en el partido Confianza Pública, donde llegó a presidir la juventud partidaria.

Tras finalizar sus estudios universitarios, trabajó en una empresa familiar hasta que decidió volver a meterse en política. Según contó a LA NACION, antes de que Mauricio Macri fuera electo presidente, recibió un llamado de Pro. “Me dijeron que estaba la posibilidad de armar la Fundación Pensar en Chubut”, detalló el gobernador electo.

El expresidente Mauricio Macri junto a Ignacio Torres

En 2015, con la llegada de Macri a la Casa Rosada, Torres fue designado al frente de la delegación provincial de PAMI, en donde destapó un fraude de la gestión anterior.

Luego, en 2019 fue votado diputado nacional y, en 2021, senador nacional por Juntos por el Cambio Chubut.

En la Cámara de Senadores preside el interbloque Cambio Federal, del que son parte Lucila Crexell, Juan Carlos Romero y Edith Elizabeth Terenzi, todos de JxC. Además, forma parte como vocal de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Seguridad Interior y Narcotráfico, Economía Nacional e Inversión, Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Qué pasa si no voté en las elecciones en Chubut 2023

La Constitución Provincial de Chubut dictamina, en línea con la Carta Magna nacional, que el voto es “universal, igual, personal, secreto y obligatorio”. Por lo tanto, los ciudadanos que figuran en el padrón deben ir a sufragar en las elecciones provinciales, y eso aplica a las que se llevaron a cabo este fin de semana.

Qué pasa si no voté en Chubut Santiago Filipuzzi

Aquellas personas que no se presentaron al acto electoral, recibirán una multa por no emitir su voto. De todos modos, esto no aplica en los casos previstos por la ley, por la cual las personas se ven obligadas a ausentarse en las elecciones. Estas deberán justificar los motivos por los cuales no pudieron emitir su voto ante el Tribunal Electoral de Chubut para no tener que pagar la multa.

Quiénes estuvieron exentos de votar en Chubut

De acuerdos la Ley Electoral Nacional, quedaron exentos de la obligación de sufragar:

Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

Los electores que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. En este caso, ellos deben presentarse el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia;

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacionales; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales; y en ausencia de estos, por médicos particulares. Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, ya que deben concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente;

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso, el empleador o su representante legal lo comunicarán al Tribunal Electoral con 10 días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

Cabe recordar que las exenciones son de carácter optativo para el elector. Por lo tanto, si es que lo desea, estos pueden acercarse a las urnas a emitir su voto aunque no estén obligados. Esto también aplica para los votantes menores de 18 años y mayores de 70, ya que no están obligados a votar incluso si aparecen en el padrón electoral.

