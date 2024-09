Quintela dijo que podría haber un “enardecimiento de la sociedad que no se podrá parar” o juicio político contra Milei

Escuchar

Detractor acérrimo del gobierno nacional, y con ganas de asumir la presidencia del Partido Justicialista (PJ) en noviembre, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a trazar un duro pronóstico para la gestión de Javier Milei. Dijo que, si sigue en este rumbo, terminará con un juicio político contra el Presidente o con un “enardecimiento de la sociedad” que no se podrá detener.

Con duras críticas a las políticas nacionales, sobre todo por la dificultad para acceder a servicios que antes se tenían a menores costos -como el gas o la energía-, sobre los cuales la Casa Rosada hizo reducción de subsidios, Quintela marcó: “Tiene que haber una reacción masiva, popular, que plantee [a Milei]: ‘ O modifica sus políticas, o simplemente córrase y que venga otro a gobernar en beneficio de todos los argentinos ’”.

Tras eso, el gobernador aseguró en El Destape Radio que hay posibilidades de iniciar un juicio político contra el Presidente, pero también planteó otra posibilidad. “O una manifestación al estilo de aquella en defensa de las universidad, que permita que ellos los vean y modifiquen sus políticas. Y de no modificar sus políticas, eso va a generar un enardecimiento de la sociedad que no va a haber fuerza que la pueda parar” , advirtió.

Además, Quintela dijo que este gobierno todavía puede tener entre 37 y 40% de apoyo que muestran algunas encuestas porque hay gente que “no se resigna a reconocer” que se equivocó con el voto. “No digo que nos hayan votado a nosotros, que también tenemos que hacer mea culpa y autocrítica profunda, pero creo que la gente no se resigna a aceptar que se equivocó porque no hay ningún sector que esté bien, salvo los que están gobernando, que al decir de muchos están haciendo caja, los que buscan caja”, indicó.

Siempre contra la administración libertaria, Quintela cuestionó el protocolo antipiquetes que llevan adelante las tropas comandadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Es muy fácil tener la fuerza para aplicarla con los ancianos, con los jubilados, con los docentes, con los trabajadores de la salud. Claro, cuando el otro lado está totalmente indefenso. Ahora, si el otro lado también tiene capacidad de respuesta... y, ahí va a haber una situación difícil”, avisó.

El gobernador Ricardo Quintela. Sebastián Salguero - LA NACIÓN

“Lo digo con la experiencia de quienes hemos vivido el 2001. En principio era también la agresividad, estado de sitio, un esquema represivo no de la calidad y la cantidad de este, y de la agresividad de este, pero era un sistema bastante fuerte. Y después los ciudadanos se defendían y tuvimos las consecuencias, con 32 muertes en la Argentina, cosa que no deseamos pero que hay que advertir a este gobierno: de seguir con este mecanismo, con esta política y este esquema represivo, naturalmente la sociedad también se va a defender ”, indicó.

Asimismo consideró que en la gestión de Milei hay corrupción. “Fuertemente, claro que sí, cómo que no”, respondió cuando lo consultaron al respecto y ahondó: “Los que están negociando la deuda, que tienen las famosas consultoras, tienen su porcentaje. En la compra de remedios lamentablemente están involucrados algunos riojanos ahí [por los Menem]”.

En cuanto a eso, insistió con que los integrantes de este gobierno “no son las carmelitas descalzas”, aunque hizo un reparo: “Obviamente, nosotros tampoco lo somos, pero sí tenemos una mirada diferente de la sociedad argentina”.

Entre quejas por el “desfinanciamiento deliberado” que hace la Nación con las provincias, según su punto de vista, Quintela aseguró que los gobernadores “no van a arrastrarse” para pedirle a Milei “que les tire oxígeno”. Aclaró además que él no tiene un punto de coincidencia con este gestión y por eso indicó: “Yo no lo haría [arrodillarse ante la Nación] aunque no tenga oxígeno”.

Además, aseveró que la moneda de su provincia, el Chacho, fuertemente denostada por Milei, funciona “perfecto”, debido a que nadie se niega a recibirla. El mandatario provincial creó este instrumento por el recorte de giros nacionales que antes percibía.

Luego, Quintela ahondó sobre la actualidad partidaria y en eso elogió a su par bonaerense, Axel Kicillof. Dijo que puede ser un “referente muy importante para el peronismo y para los argentinos”.

“Estamos acumulando organización, propiciando un fuerte debate, que conlleve a una autocrítica de qué hicimos mal. Estoy absolutamente convencido de que no es con el peronismo solamente, sino con todo un sistema político que no supo dar respuesta a la sociedad argentina”, planteó, seguro de que se debe generar una “propuesta frentista” junto a otros partidos, con el PJ como “columna vertebral”.

