Quintela dijo que si Milei no cambia sus políticas, “se va a tener que ir”

En una nueva arremetida contra el gobierno de Javier Milei, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, hizo este sábado una fuerte advertencia. Dijo que si el Presidente no cambia sus políticas, se va a tener que ir. E incluso habló sobre la posibilidad de que llegue una administración “de transición” para acomodar la situación, por lo que pidió al peronismo estar “a la vanguardia” de las protestas que se puedan desatar, en caso de que no cambie el rumbo económico que fijaron los libertarios.

“Con un peronismo en movimiento, poniéndose de pie, que esté por distintas vertientes, podemos aportar a que todos tomemos conciencia como sociedad de que tenemos que modificar rápidamente las políticas. Si no, [puede que] el Presidente se tenga que ir rápidamente, porque la sociedad no va a aguantar más, para que venga un gobierno de transición por lo menos a ordenar un poquito la situación de la Argentina, pero fundamentalmente de nuestra gente. No tengo pruritos ni pelos en la lengua tampoco para decir que yo considero que este gobierno, si no está en condiciones de dictar políticas que generen expectativas, por lo menos en nuestra gente, que alivien un poco la situación de nuestra sociedad, se va a tener que ir más temprano que tarde, para dar paso a un gobierno de transición que ordene un poco la cosa”, sentenció el excandidato a titular del Partido Justicialista (PJ).

Convencido de que va a suceder un “problema social” debido a que Milei “no propuso más que destrucción, odio y rencor”, Quintela analizó que todavía eso no ocurre porque la gente está influenciada por las redes, que tienen “estado cloacal” porque ante cualquiera que da una opinión, “salen 50.000 tipos que insultan y agravian”.

“Pero creo que la sociedad argentina va a reaccionar, en cuanto nos organicemos, se organice el peronismo, los distintos movimientos sociales, la corporación del trabajo; en cuanto tomemos conciencia de que tenemos que estar en la vanguardia de un reclamo social que permita que los argentinos tengan expectativas positivas o de que mejore su situación. Obviamente que va a haber un problema social grande y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de eso”, insistió, en AM 750.

Entonces, pronosticó que este cuadro podría ocurrir cuando los partidos políticos se den cuenta de que “esto no puede seguir así”, debido a que -según su visión- los únicos beneficiados son “un grupo reducido de timberos y de famosos ladrones de guante blanco”, pertenecientes o ligados a los sectores financieros. Ante eso, el gobernador analizó que existen grupos que ya mostraron un manifiesto incipiente contra el Gobierno, como los jubilados, la CGT y los universitarios.

“Esto se tiene que modificar sí o sí, porque estos no van a aguantar . Han armado un esquema represivo para sostener un modelo económico que va en contra de los intereses de las mayorías. A mí no me preocupa que [Milei] se vaya porque ya lo dije en varias oportunidades: si no está en condiciones de conducir, si las ridiculeces que habla son impropias de un presidente, si tiene actitud de sumisión, de alcahuetería, de lame pies, de lame botas ante los poderes que oprimen a la Argentina... nos pone en una situación que es débil con los poderosos y fuerte con los débiles este hombre”, marcó, luego del paso del Presidente por Estados Unidos, donde se encontró con el futuro mandatario Donald Trump.

“ No tengo pruritos en decir que si se tiene que ir, que se vaya”, sentenció sobre Milei. “Quisiera que no fuera así, que llegara a los tres años [que le quedan], pero si no modifica sus políticas... ¿Cree que puede llegar? ¿Hambreando al pueblo? ¿Quitándole beneficios a la gente?”, se preguntó.

Y sin cesar en su postura ahondó: “Lo va a llevar a una insatisfacción social que se va a manifestar en las calles y que lo va a obligar a: o cambia las políticas o se tiene que ir. Ya pasó esto en 2001, yo fui testigo presencial, era legislador. El corralito fue la gota que colmó el vaso y salió la gente a la calle. Hubo 39 muertos en la Argentina, el pueblo es el que pierde. Llegó un cambio de gobierno y cambió radicalmente las condiciones de vida de la gente, por más que digan lo que digan, la gente empezó a desarrollarse”.

