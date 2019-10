Raúl Lavié pidió el voto calificado 03:16

Raúl Lavié, el artista que cantó el himno con el presidente Mauricio Macri, estuvo en PM, el noticiero de LN+ , y le dijo a la conductora Eleonora Cole que tiene 82 años y que está harto de que los políticos le mientan. Al indagar en qué pasa con, según él, la decadencia política del país, detalló: "Creo que Argentina es un país muy controvertido, la gente se convence fácil por el discurso, y hay también una falta de preparación cultural", dijo.

Continuó argumentando que la gente no se interesa por lo que pasa en el país, no sabe quiénes son los dirigentes y qué lugar ocupan en el Gobierno. "Hay falta de educación cívica, los chicos no saben quién gobierna ni les interesa, y no leen noticias", se quejó. Dijo que a esto lo maneja la dirigencia política, que juega con los jóvenes que son soñadores.

Profundizando sobre cómo se toman a la política los jóvenes hoy, lanzó: "Hay un gran porcentaje, sobre todo en el conurbano, de jóvenes a los que no les importa y que tienen el poder de voto. Eso también es peligroso para la democracia", dijo, y concluyó: "Yo creo en el voto calificado".