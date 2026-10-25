Reacciones de las elecciones en Brasil 2026: mensajes, tuits y declaraciones

El arco político argentino reacciona ante el desarrollo de las elecciones de Brasil, que enfrenta a Lula da Silva con Flavio Bolsonaro en un balotaje. El actual mandatario buscará su segunda reelección mientras que el hijo del expresidente va por su primer mandato.

Uno de los primeros en expresarse fue el presidente Javier Milei, que se hizo eco de la extensión del horario de votación que se decidió en las últimas horas.

El tuit que compartió Milei Redes

Mediante X, compartió una publicación de La Derecha Diario, que consignó que Lula buscaba “robar las elecciones” con la extensión de dos horas de votación.

En la misma línea se expresó la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine. “Siempre que un zurdo pide 2 horas más para votar es porque no llegaba con el fraude...”, afirmó.

El mensaje de Giuliano Redes

Por su parte, el diputado nacional por Unión por la Patria (UxP) y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, publicó un breve mensaje de apoyo al actual mandatario de Brasil. “Siempre del lado Lula de la vida”, manifestó. Vale destacar que el partido liderado por Sergio Massa envió una delegación a San Pablo para apoyar al presidente brasileño.

“¡Vamos, Lula, vamos", escribió Malena Galmarini, senadora bonaerense por Fuerza Patria. Acompañó su mensaje con una bandera de Argentina, una de Brasil y un corazón.

El mensaje de Frade Redes

En tanto, Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, mostró la ventaja de Lula cuando se había escrutado el 76% de los votos. “Milei, saludos cordiales. ¡A festejar en la quinta!“, manifestó.

El expresidente Alberto Fernández también celebró en su cuenta de X la victoria de Lula. “Luche y sigue”, escribió, en un guiño a la histórica consigna peronista “Luche y vuelve”, que reclamaba el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina durante sus años de exilio y proscripción.

Fernández acompañó el mensaje con una captura de pantalla del diario brasileño Folha de S.Paulo, cuyo título anuncia: “Lula será presidente de Brasil por cuarta vez”.

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