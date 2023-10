escuchar

Los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques rechazaron hoy el recurso extraordinario de Cristina Kirchner para evitar ser juzgada por la causa en que se investiga la firma del memorándum con Irán. Dijeron que “no se ha demostrado un caso de gravedad institucional” para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora las defensas pueden recurrir ante la Corte mediante un recurso de queja. De todos modos, se podrá avanzar con la organización del juicio oral. Hay un precedente de la Corte, Olariaga, que señala que la sentencia se puede ejecutar cuando se rechaza el recurso extraordinario, por eso desde ese momento es posible avanzar con el juicio.

Además los jueces, rechazaron los recursos extraordinarios de Carlos Alberto Zannini, Juan Martín Mena, Angelina María Esther Abbona, Andrés Larroque y Oscar Parrilli.

Los jueces de la Casación Barroetaveña, Petrone y Mahiques dijeron que “la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aspira no puede autorizarse, ya que lo resuelto por esta Sala I no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación , ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”.

La nueva integración de la Cámara de Casación, tras el cese de Ana María Figueroa

Barroetaveña y Basso había resuelto hace un mes rechazaron reabrir la causa del memorándum con Irán y ordenaron realizar el juicio oral. Esa decisión es la que Cristina Kirchner busca que sea revisada por la Corte mediante este recurso, que fue rechazado . “El recurso extraordinario exige entre otros requisitos para su procedencia que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en la especie no ocurre”, señalaron los magistrados.

Además, afirmaron que los acusados basaron sus recursos en ”la reedición de planteos que han tenido adecuada respuesta”, que no se acreditó ninguna cuestión federal y que “tampoco se advierte ni se ha demostrado que se configure en el caso un supuesto de gravedad institucional para habilitar la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Los jueces para realizar el juicio se sortearon este jueves. Son Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Dos de ellos -Basso y Giménez Uriburu- ya condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad a seis años de prisión. Basso votó en disidencia y se pronunció por imponerle una condena todavía más grave, ya que además de fraude, entendió que debía ser condenada por asociación ilícita. Basso fue además elegido la semana pasada presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por la lista Bordó, la más crítica del Gobierno.

El juez Andrés Basso Archivo

El tercer juez sorteado para el caso de la firma del pacto con Irán es Javier Ríos, que juzgó y absolvió a Cristóbal López en el caso Oil Combustibles y condenó, en cambio, a Ricardo Echegaray en esa causa. Ahora, tras la notificación sobre la integración tribunal, se abre un período de tres días donde los acusados en el caso del memorándum pueden recusar a los jueces en la medida en que entiendan que no les dan garantías de imparcialidad.

En cuanto a Giménez Uriburu, la defensa de Cristina Kirchner lo cuestionó durante el caso Vialidad porque señaló que había jugado al fútbol amateur en el equipo Liverpool con el fiscal Diego Luciani y que había participado en una ocasión en un torneo que se disputó en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. Esa recusación de Giménez Uriburu fue rechazada.