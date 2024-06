Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 | Aseguran que en la Provincia ya se utiliza el modelo de acopio de alimentos que anunció Sturzenegger

La directora ejecutiva de Organismo Provincial de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Anadón, le achacó al gobierno nacional el anuncio del nuevo modelo de acopio de alimentos por parte del Estado que se realizará mediante contratos contingentes, o sea que la compra se realiza mediante un “vale”, que se canjea en el futuro por la adquisición de los productos que se le haya requerido a una determinada empresa y esta los suministra en el momento, sin necesidad de almacenarlos de antemano.

Anadón aseguró que se trata de un modelo que no es disruptivo, dado que en la provincia de Buenos Aires se lleva implementando desde hace tiempo. “Lo que para Sturzenegger y el gobierno nacional es una novedad, en la Provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof lo venimos implementando en Contratación PBA. Y a lo que llaman “call”, nosotros lo llamamos Convenio Marco de Alimentos”, describió en X.

En ese sentido, indicó: “Sólo en 2023 adjudicamos un total de 86 tipos de alimentos distintos por un monto de hasta $28.726.884.263, que el Ministerio de Desarrollo de la comunidad, pudo comprar y distribuir (a cargo del proveedor) a distintos municipios y comedores de la Provincia”.

A su vez, recordó que ese modelo “también sirvió para abaratar costos de otros ministerios como los de Justicia y Salud”. “En la provincia demostramos que cuando hay decisión sí se puede tener un Estado presente y eficiente en sus compras y contrataciones”, concluyó.

03.00 | Lacunza advirtió que percibe un “dogmatismo creciente” en la política cambiaria: “Esto no es duradero”

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, advirtió que percibe un dogmatismo creciente en el Gobierno en cuanto a la política cambiaria: “No tanto por el atraso cambiario, sino por la persistencia”. Añadió que no estima que ocurra una recuperación en V. “No soy tan optimista, porque lo otro (por el gobierno anterior) fue una ficción”. Durante una entrevista con José Del Rio en Comunidad de Negocios por LN+, alertó también que ve al Gobierno muy cortoplacista y eso “puede ser muy peligroso”.

Luego de que le mostraran en vivo los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la recuperación económica, consideró: “Veo más una recuperación en forma de pipa”, precisó. El economista del Pro evaluó que aún no se siente una recuperación en los índices económicos globales del Gobierno pese al ajuste y la desaceleración de la inflación. Estimó que por el momento no cree que lleguen las inversiones que podrían poner en funcionamiento la economía. “El ministro tiene que vender la expectativa, pero no soy tan optimista con un rebote en V”, explicó.

02.30 | Francos le puso fecha a la sanción definitiva de la Ley Bases y realizó una autocrítica

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le puso una posible fecha de sanción definitiva a la Ley Bases, esencial para el gobierno de Javier Milei, porque prevé desde una reforma en las normas laborales hasta iniciativas para atraer inversiones. Francos habló en La Cornisa, con Luis Majul, y advirtió que ley saldrá del Senado en la semana del 10 de junio y podría tener aprobación de Diputados, por los cambios, en julio. “La tendremos en el mes de julio”, afirmó y ponderó el trabajo realizado por el Gobierno junto a la oposición dialoguista durante más de cuatro meses. “Uno aprende de los errores y trata de cambiar, mejorar y comprender al otro”, evaluó.

Francos exceptuó al bloque Unión por la Patria de querer trabajar en conjunto. “Quieren, equivocadamente, que al Gobierno le vaya mal”, analizó.

“La Ley Bases va a salir, saldrá del Senado. Espero que la semana siguiente el recinto probablemente apruebe la ley y no haya más modificaciones, y después tiene que volver a Diputados por las modificaciones”, señaló Francos el domingo por la noche.

02.00 | La reacción de Milei frente a las acusaciones a Pettovello, el almuerzo en Olivos y los llamados de Sturzenegger

Por Jaime Rosemberg

La jornada del domingo fue intensa para el presidente Javier Milei, de regreso de su gira por Estados Unidos y El Salvador. Sus principales intervenciones lo mostraron dispuesto a defender sin medias tintas a su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien quedó en el ojo de la tormenta por la renuncia de distintos funcionarios y los coletazos de las denuncias judiciales y políticas en su contra por el acopio de toneladas de alimentos en depósitos estatales.

“La estrategia de los kirchneristas es atacar al denunciante. Es lo que está pasando en Capital Humano. Una ministra, valiente, capaz, con todas las agallas para enfrentar a estos delincuentes. Qué va a esperar de un kirchnerista: que la traten de operar, que la ensucien por los medios”, dijo el Presidente en declaraciones a radio Mitre.

