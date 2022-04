Reclama recursos: un intendente santacruceño se recortó la mitad de su sueldo y desafía a Alicia Kirchner a imitarlo

EL CALAFATE.- Un intendente santacruceño firmó un decreto para rebajar en un 50% su sueldo, el de sus funcionarios y de los concejales y pidió que su gesto sea imitado por la gobernadora, Alicia Kirchner, sus ministros y los diputados provinciales . Así lo comunicó el jefe comunal de 28 de Noviembre, Fernando Españón, quien reclama que el gobierno provincial aumente el envío de fondos para poder mejorar el salario de los municipales.

Españón, quien asumió hace dos años al frente del municipio, sostiene que su municipio es discriminado en la asistencia provincial y lo atribuye a su pertenencia al partido peronista SER, liderado por el diputado nacional y dirigente petrolero Claudio Vidal, que en los últimos tiempos endureció sus críticas al gobierno de Kirchner.

Fernando Españón, intendente de 28 de Noviembre Provincia de Santa Cr

“Yo no voy a dejar abandonados a los empleados municipales”, afirmó el intendente en diálogo telefónico con LA NACION y calificó como justo al reclamo salarial de los empleados del distrito. Explicó que los sueldos más bajos de los municipales rondan los $34.000 y eso incluye el único aumento que pudo dar hasta ahora, del 15%. Advirtió que muchos de estos empleados viven debajo de la línea de pobreza del Indec y que deben ser asistidos por el propio municipio.

El desafío de Españón a Alicia Kirchner enfrenta, de todos modos, una debilidad: el decreto para rebajar su sueldo deberá ser aprobado sobre tablas en el Concejo Deliberante, donde los cinco concejales responden al Frente de Todos y no acompañan la gestión del actual intendente.

Río Gallegos. Santa Cruz. Acampe frente a la casa de gobierno por habitantes de la localidad de 28 de Noviembre, ubicada a 300 km de esta ciudad. Horacio Córdoba

Desde hace casi dos semanas, un grupo de empleados municipales acampa frente a la gobernación santacruceña, en reclamo de mejoras salariales. Como la mayoría de los municipios de la provincia, dependen de los fondos coparticipables para sostener su economía interna y por eso trasladaron el reclamo salarial a la gobernación. Al inicio del reclamo, el intendente entregó un petitorio, sobre el cual aún no tuvo respuestas. Dijo que durante su viaje a la capital provincial atravesó varios controles policiales, a los que denunció como persecución.

Para acompañar a Españón –el único intendente del SER en la provincia– la semana pasada, Vidal armó un acto en la puerta de la gobernación y lanzó duras críticas a la gestión de Alicia Kirchner, donde marcó “el continuo aumento de la pobreza en Santa Cruz, el marcado deterioro social y la emergencia educativa o hídrica”. El gesto no hizo más que empeorar la relación entre gobierno provincial y el municipio de Españón.

Protesta de Claudio Vidal en Río Gallegos el pasado 4 de abril. (Foto Archivo) Horacio Córdoba

Una delegación de funcionarios del ministerio de Economía viajó a la localidad a revisar las cuentas del municipio y luego lo acusaron de negarle acceso a la información solicitada. “No es verdad, están los registros en la cámara del municipio. Vinieron los funcionarios, estuvieron desde las 11 a las 15 horas en mi oficina, se les entregó información solicitada y recién a las 15 me pidieron más información, pero ya no teníamos personal para entregarla”, explicó el intendente. Dos días después, la secretaria del municipio viajó los casi 300 kilómetros que separan a 28 de Noviembre de Río Gallegos para entregar los papeles restantes.

Lejos de enviarle fondos a Españón, el kirchnerismo endureció su postura con el intendente y filtraron su recibo de sueldo, que supera los 300.000 pesos. La situación generó la reacción del Españón, quien firmó el decreto 1035 ad referéndum del Concejo Deliberante de 28 de Noviembre, que establece reducir el 50% de su sueldo, el de todos los funcionarios y solicita que la medida sea imitada por todos los funcionarios provinciales.

Río Gallegos. Santa Cruz. Acampe frente a la casa de gobierno por habitantes de la localidad de 28 de Noviembre, ubicada a 300 km de esta ciudad. Horacio Córdoba

“Si el intendente es el problema para que tengamos la discusión salarial, me voy a hacer una rebaja del 50% y pido también los señores concejales le pidan una rebaja del 50% a los diputados provinciales, a los ministros y a la gobernadora. Nosotros mostramos el gesto, pero me parece que la discusión pasa por otro lado ”, afirmó a LA NACION el intendente.

Españón sostuvo que la cruzada por más fondos para su municipio es justa y considera que el pedido de mayores recursos se basa en la necesidad “de sacar de la pobreza a los empleados municipales y sus familias, es una causa justa”. Y recordó que la ley de reparto de coparticipación esta desactualizada y su municipio recibe menos que lo que le correspondería en función del crecimiento poblacional.

“Los fondos que recibo me alcanzan solo para dar un aumento del 15% y con eso, los sueldos más bajos quedan por debajo del salario mínimo vital y móvil. No alcanzan a pagar los servicios, no llegan a fin de mes”, dijo Españón. Según sus datos, desde el municipio se brinda asistencia social a más de 500 familias de la localidad de 16.000 habitantes. Españón señaló que varios municipios de Santa Cruz dieron aumentos a la planta municipal que van del 30% al 60%.