Restricciones: Sabrina Frederic advirtió que se harán controles aleatorios en el transporte público

Ante las nuevas restricciones que rigen desde hoy en el AMBA, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró esta mañana que realizarán “controles aleatorios del transporte público”, en el primer día de las medidas, en el que se vio una importante cantidad de gente en las estaciones neurálgicas de trenes y algunos colectivos.

“Vamos a hacer controles aleatorios del transporte público de pasajeros que transitan por esos accesos. Puente La Noria, Pueyrredón, el Acceso Oeste, etcétera”, dijo la funcionaria en diálogo con radio Urbana. “El objetivo no es penalizar sino cuidar a los ciudadanos”, agregó, aunque anticipó que habrá sanciones.

Rigen las nuevas restricciones en el AMBA. Estación de trenes de Constitución Tomás Cuesta - LA NACION

Con la intensificación de los dispositivos de las fuerzas fuerzas, los operativos serán sorpresivos y se enfocarán en los vehículos, de diverso porte y función, que transiten por los principales accesos de la Ciudad sin los permisos debidos.

Por otro lado, en diálogo con el canal TN, la ministra dijo que de 0 a 6 de la mañana, cuando rige una prohibición para circular, hubo controles en los accesos a la Ciudad. ”Estamos en Puente La Noria, Puente Pueyrredón, en Dock Sud, en la Autopista Buenos Aires-La Plata, en la Ricchieri, en la Panamericana, en la Ruta 8 y 9 y en el Peaje de Ituzaingó del Acceso Oeste”, enumeró.

En ese sentido, remarcó que tras completarse el horario de la restricción a la circulación, esos controles “se van a transformar en aleatorios para determinar cómo es la circulación del transporte público en esos accesos, para verificar que haya como máximo diez personas paradas y verificar que tengan la autorización”. ”Estamos en toda la red tranviaria del Área Metropolitana de Buenos Aires, la Policía Federal es la que tiene la responsabilidad primaria del control del certificado de circulación, que es el mismo que se usaba el año pasado”, agregó.

Por otra parte, Frederic explicó que se sancionará a quienes no cumplan con las medidas dispuestas por el DNU por lo que los juzgados de cada jurisdicción establecerán las penas a quienes reincidan a las restricciones de circulación, tanto en transporte público como si no respetan los horarios de queda en caso de no ser trabajadores esenciales.

Rigen las nuevas restricciones en el AMBA. Estación de trenes de Constitución Tomás Cuesta - LA NACION

“Las fuerzas de seguridad tienen que ocuparse de que la persona vuelva a su casa si no tiene el permiso y se le labrará un acta. En el caso de que reincida, el juzgado determinará qué hace. Incluso se puede llegar a una probation”, explicó.

LA NACION