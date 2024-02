escuchar

Después de una década de gestiones y pulseadas en la Justicia, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe logró desafiliarse de la Federación Nacional, la entidad agrupa a todas las seccionales del país y que es liderada por Hugo Moyano desde 1991. Con un fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia de cámara y dejó firme la desafiliación, lo que representa una derrota política y judicial para el jefe camionero.

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe es conducido por Sergio Aladio, un dirigente opositor al moyanismo que fue el año pasado víctima de una escucha en la que un sicario pidió dinero a sus rivales para “cagarlo a tiros”. A partir de ahora, el gremio de Aladio podrá representar con independencia a los choferes de la provincia. Cuenta con unos 24.000 afiliados.

Sergio Aladio, líder del Sindicato de Camioneros de Santa Fe

La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, señaló que la situación del sindicato frente a la federación demandada “ha variado sustancialmente” como consecuencia de la desafiliación operada, con lo cual un pronunciamiento sobre la discusión traída a conocimiento de la Corte “resultaría inoficioso”.

La causa se originó en abril de 2014 por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros contra el sindicato santafecino, que recurrió la intervención, pero la medida fue confirmada el 30 de septiembre de 2020 por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ahora, contra ese pronunciamiento, después de un recurso extraordinario planteado por Aladio, intervino la Corte y revocó el fallo de la cámara y dejó firme la afiliación.

La desafiliación del Sindicato de Santa Fe a la Federación Nacional que conduce Moyano es un revés para el jefe camionero ya que puede generar un efecto domino en otras provincias donde no comulgan con su manera de conducir. Otra de las seccionales de peso que podría dar un paso similar es la de Córdoba, según informaron a LA NACION fuentes sindicales. En Jujuy también surgió un sector disidente.

Aladio fue hace el año pasado víctima de una escucha en la que un sicario pidió dinero a sus rivales para “cagarlo a tiros”. En el mensaje, surgido de una escucha judicial legal y dado a conocer por LA NACION, un preso de la cárcel de Piñero llamó a Juan Mateo Chulich, un aliado de los Moyano en la provincia, para ofrecerle atentar contra la vida de Aladio. “Le ganamos a la casta”, dijo hoy Aladio a LA NACION.

Reforma de convenio

Con el aval de la Corte, Aladio pretende ahora acelerar en una reforma del convenio colectivo 40/89 que rige en el transporte automotor de cargas. Promueve la creación de un fondo de cese laboral exclusivo para los camioneros santafecinos que se nutriría del aporte del 3% mensual por parte de los empresarios. A ese fondo, que generaría interéses, se recurriría para afrontar parte del pago de una eventual indemnización.

“La indemnización se mantiene como lo establece la ley. El 3% del sueldo que hoy los empresarios lo destinan a la Federación Nacional [es decir, a Moyano] se destinaría ahora un fondo que servirá para hacer frente a las eventuales indenmizaciones, como si fuera un fondo solidario. Es diferente al de la Uocra porque no reemplaza a la indemnización. En Santa Fe hay 4650 empresas de transporte y el 92 por ciento de ellas no tienen más de cinco empleados. Esto es atractivo para generar más empleo y proteger a las pymes del sector. No hay quita de derechos”, explicó Aladio la iniciativa.

La reforma del convenio, que se aplicaría exclusivamente en Santa Fe, deberá ser antes homologada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. El expediente original fue presentado durante la gestión de Raquel “Kelly” Olmos. “El visto bueno ya está, falta la reglamentación”, dijo el gremialista que pudo vencer a los Moyano.

