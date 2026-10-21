Revuelo en los medios de España por los insultos de Milei a periodistas locales

MADRID.- La prensa española conoce a Javier Milei por sus ataques a Pedro Sánchez y por su amistad con Santiago Abascal, líder de Vox, pero nunca lo había sufrido en carne propia. El Presidente insultó hoy a periodistas españoles después del acto Nueva Economía Fórum. Cuando estaba saliendo del Real Casino de Madrid, el libertario se frenó para responder a periodistas que lo estaban esperando.

¿Cree que su visita la resulta incómoda al Partido Popular y a Vox?, preguntó la periodista Julia Molina, de la Cadena Ser, la radio más escuchada de España. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, le respondió.

💢 La falta de respeto de Milei a una periodista de la SER tras hacerle una pregunta sobre PP y Vox en un acto:



"Es una visión de gente corta intelectualmente, vale para tu caso"https://t.co/sccUbIKpQf pic.twitter.com/f8tjtfZA9F — Cadena SER (@La_SER) October 21, 2026

La pregunta respondía al hecho de que Abascal se excusó de recibirlo en que tenía actos de campaña en el norte de España. Y hasta último momento estuvo en duda un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente lo recibirá en una reunión privada y en principio sin cámaras. España está en campaña para las elecciones generales de finales de noviembre y el gobierno socialista de Pedro Sánchez intentó aprovechar la visita de Milei para señalar que, de ganar, sus rivales de la derecha aplicarán un ajuste como el de Argentina.

De la furia de Milei tampoco se salvó un cronista del programa El Intermedio, de La Sexta, que le preguntó por aquellos argentinos que no llegan a fin de mes. “¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Eso un slogan barato para afectar a la institucionalidad. Es tan así que después salieron a aclarar que en realidad uno lo que puede tener son privaciones, entonces ahí lo que tenés que mirar es el indicador de pobreza. Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, le respondió.

La seguridad del evento, por su parte, tampoco fue bondadosa con la prensa española ni la argentina. Miguel González, periodista de El País, fue desplazado a la fuerza mientras intentaba grabar las respuestas del Presidente. Los cronistas de LA NACION y Clarín, que intentaban obtener esa información, tampoco fueron admitidos en la ronda del libertario ante algunos canales de televisión españoles.

Milei, con un periodista de TVE THOMAS COEX - AFP

El clima con el periodismo se había enrarecido durante el encuentro. Después de un discurso de media hora, el evento contemplaba que los periodistas enviaran preguntas para el invitado. Inició la ronda un medio español, pero después llegó el turno del diario Clarín, que también mencionó la supuesta frialdad de Vox y el PP ante su visita. El Presidente se despachó con críticas hacia el diario y a la periodista, pero nunca respondió ni su pregunta ni la de LA NACION.

“¿Esta pregunta quién la hizo? Seguro que un periodista argentino, porque son muy precarios y la lógica no les suele funcionar. Trabajan con falacias, por eso vamos a pasarle la oportunidad al hombre que no es argentino”, dijo para evitar responder algunas de las consultas durante el foro.

Cuando el presentador quiso retomar el hilo de lo que venía diciendo, Milei le pidió: “Repetímela bien, así les contesto a los corruptos de Clarín. Es un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales. Un medio que se puso de acuerdo con un conjunto de delincuentes políticos para voltear un gobierno y que le licúen la deuda. Y que además hizo una ley de medios y además modificó la ley de sociedades para perjudicar a los tenedores”.

Antes de que el conductor pudiera completar la pregunta, Milei lo interrumpió otra vez: “Es la apreciación de una periodista de un medio corrupto que me odia por ser liberal, por decirle estas verdades. Le cuento: nosotros teníamos regulado el servicio de internet y estaba a cargo de ese grupo. Uno de los grandes pecados que cometí cuando asumí fue liberar la internet satelital. Permití que ingrese Starlink. Hoy hay más de 3 millones de argentinos que tienen internet satelital y que antes no podían tenerlo. Porque estaban cuidando el negocio de Clarín. Así que esas definiciones que intentan ensuciar mi presencia a mí me resultan un premio”.

La visita de Milei acapara títulos en El País en la mañana del miércoles

Los insultos de Milei a periodistas españoles causaron inmediato revuelo entre los medios locales. La Cadena Ser sacó al aire a la cronista agredida. El conductor Aimar Bretos, líder en su segmento, le preguntó cómo había sido ese momento incómodo en la puerta del Casino de Madrid: “Simplemente le hemos formulado una cuestión que está en el aire durante esta visita. Que si creía que incomodaba a sus aliados. Pero parece que no le ha gustado la pregunta”. Bretos le preguntó si alguien del equipo de Milei se había disculpado. Ella respondió: “No, no, por supuesto que no. De hecho, el equipo que llevaba de custodio era bastante duro. Los españoles ha llamado corruptos a otros periodistas argentinos. Está claro que no le gustan los periodistas a Milei”.

El episodio propició informes críticos en la Televisión Española, el canal estatal y en la Sexta (uno de cuyos periodistas también fue cuestionado por el Presidente). La visita de Milei despertó una fuerte cobertura en todos los medios digitales de España, como por ejemplo El País, que le dedicó cuatro notas en su portada web.