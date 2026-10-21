Milei trató de “impresentable dictador” y “delincuente ladrón” a Pedro Sánchez en su nueva visita a España

MADRID.- Javier Milei no ocultó ni un segundo su vocación de involucrarse en la campaña electoral en España, durante su visita a ese país. Apenas arrancó su primer discurso aquí llamó “impresentable dictador” al presidente del gobierno Pedro Sánchez y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones generales convocadas para finales de noviembre.

A primera hora de la mañana, el líder libertario habló en un desayuno informativo convocado por Nueva Economía Forum, ante unas 500 personas entre políticos españoles, empresarios locales, diplomáticos y corresponsales extranjeros. Fue el evento público más importante en sus siete viajes a España.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, dijo como frase de bienvenida en el Real Casino de Madrid.

Con todo socarrón, insistió luego: “Pedrito es un corrupto. La otra vez se ofendió cuando se lo dije, pero después le cayeron un montón de casos judiciales”.

Además, el Presidente confrontó con el socialismo español por el rumbo económico, pero también por su política migratoria. “Fomentan la invasión, como la de Ceuta. Cada inmigrante es un voto para ellos”. Un guiño a la oposición española, que busca atacar a Sánchez con esa crisis en plena campaña electoral.

A esa misma hora, la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz de Madrid amanecía con una bandera gigante alusiva a la visita del presidente argentino: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa”. Una chicana para el economista que lidia con el estancamiento económico.

El cartel de bienvenida a Milei en la sede del Partido Socialista

Milei reivindicó en su discurso a España como “la cuna del liberalismo” y, por eso, reclamó al auditorio, poblado de dirigentes de la oposición: “Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas”.

En el inicio de su intervención se declaró “amigo” de Santiago Abascal (líder de Vox, el partido de la derecha alternativa, y de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular. “Tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, dijo. Y admitió su decisión de influir en la batalla electoral: “Por eso los visito, porque mi compromiso y mi amor hacia España hacen que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar a los españoles y no a aquellos que quieren sustituirlos por otras culturas que los van a exterminar”.

Milei defendió su modelo económico, describió el programa del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), negó que en la Argentina exista un problema de mora crediticia y habló de un modelo de crecimiento, sin aludir a la caída en la actividad que indican las cifras oficiales del Indec.

“No quiero verlos caer en los males que vivimos nosotros”, les dijo a los españoles.

“Tiranía de los socialistas”

El discurso del Presidente Milei en el Nueva Economía Fórum 2026, en Madrid Captura

La actual es su séptima visita a España desde que es presidente. En ninguna de ellas se reunió con el presidente Sánchez, con ninguno de sus ministros ni con el rey Felipe VI, a quien sí vio en otros países.

“Abrazar la tiranía de los socialistas es lo que generó la decadencia de la Argentina. Vengo del futuro a advertirles”, dijo, después de su discurso, en una entrevista que le hicieron en el escenario.

En este viaje Milei no se verá con Abascal, que se excusó porque está de campaña por el norte de España. Ayuso sí lo recibirá, por la tarde.

“Yo voy a estar en todos los lugares donde la libertad está en peligro y donde hay un liberticida. No me importa el lugar del mundo que sea. Acá tienen a uno y lo voy a enfrentar. Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a coserme los bolsillos para no salir expoliado”, clamó.

En cambio, dijo que tiene “una excelente relación” con el rey Felipe VI. “Espero tener la oportunidad de visitarlo en algún otro viaje. No es una cuestión de no voluntad sino de imposibilidad de agendas”, se excusó.

Milei intervino también en la crisis de la vivienda que sufre España, donde hay un acampe en la Puerta del Sol desde hace semanas en reclamo por mejoras en los alquileres y la oferta de propiedades. “Donde mete el Estado la mano, lo pudre”, afirmó. Y sobre la política migratoria del gobierno español, indicó: “Las economías que más migrantes recibieron siguen igual de estancadas que antes o incluso peor, porque buena parte de los inmigrantes generan más gastos fiscales de lo que producen y obligan a gravar más y más a la población productiva. Por eso, siempre recuerden, no hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas. Solo hay ansia de poder”.

En ese sentido, tocó la espinosa situación de Ceuta: “Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total en el país están más que dispuestos a pagarlo. Las consecuencias ya se están viviendo. Como no podía ser de otra manera, las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres, que ya no puede ni siquiera salir a caminar solas por la noche en las principales ciudades”.

Contra la prensa

Milei se enojó con una de las preguntas que le trasladaron los organizadores, hecha por una periodista de Clarín. Había que registrar las inquietudes en un formulario digital. “Repetímela bien, así les contesto a los corruptos de Clarín”, dijo, ante la incomodidad del anfitrión. “Es un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales. Un medio que se puso de acuerdo con un conjunto de delincuentes políticos para voltear un gobierno y que le licúen la deuda. Y que además hizo una ley de medios y además modificó la ley de sociedades para perjudicar a los tenedores”.

Antes de que el conductor pudiera completar la pregunta, Milei lo interrumpió otra vez: “Es la apreciación de una periodista de un medio corrupto que me odia por ser liberal, por decirle estas verdades. Le cuento: nosotros teníamos regulado el servicio de internet y estaba a cargo de ese grupo. Uno de los grandes pecados que cometí cuando asumí fue liberar la internet satelital. Permití que ingrese Starlink. Hoy hay más de 3 millones de argentinos que tienen internet satelital y que antes no podían tenerlo. Porque estaban cuidando el negocio de Clarín. Así que esas definiciones que intentan ensuciar mi presencia a mí me resultan un premio”.

La pregunta, al cabo, no la respondió. Tampoco aceptó otras preguntas de medios argentinos presentes en el lugar, como LA NACION.