Ricardo Quintela dijo que se tiene fe para ganarle a Cristina Kirchner y aseguró que hay razones para hacerle un juicio político a Javier Milei

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró hoy que se tiene fe para ganarle a Cristina Kirchner en la elección interna del Partido Justicialista (PJ), prevista para el 17 de noviembre, y dijo que el comportamiento del presidente Javier Milei con la prensa y sus rivales políticos “es suficiente para iniciarle un juicio político”.

“La responsabilidad de que se haga la elección interna es de la junta electoral del PJ. Nosotros veníamos trabajando hace meses. Nuestra propuesta es del Interior al centro de la República, de gente joven. Veníamos trabajando bien y sale la voluntad de la expresidenta de ser candidata y no podríamos abrirnos porque quedábamos mal con los compañeros y la sociedad, entonces decidimos mantenernos. Queremos competir sin agresiones ni insultos”, afirmó Quintela en declaraciones a Radio Mitre.

Sobre las razones de que no se haya logrado una lista de unidad, el gobernador señaló: “No pudimos reunirnos con Cristina, no hubo un desaire mío. Creo que la sociedad castigó un sistema político, que no supo estar a la altura de las circunstancias”.

Quintela se mostró confiado en ganar la interna y dijo que su candidatura no es testimonial: “No creo que está todo dicho, porque los compañeros que integran nuestra lista son militantes, intendentes, diputados provinciales, que hace 45 días que estaban buscando avales. Después aparecen ellos en 10 días con 150 mil avales. ¿Cuál es el problema si están tan seguros? Están los dos presidentes de bloque, que para mí deberían haberse mantenido aparte. Nosotros tenemos fe, por supuesto, nunca competimos para perder. El resultado puede ser un triunfo o una derrota, estamos decididos. La diferencia nuestra es conceptual y de metodología. Queremos que el partido convoque a los compañeros para ser protagonistas”.

Por otra parte, el gobernador cuestionó severamente a Milei: “Tiene un comportamiento indecoroso y es suficiente para iniciarle un juicio político. ¿Le parece que tiene una conducta adecuada?”, preguntó.

Yendo a política riojana, Quintela defendió la situación de su provincia y criticó el trato que recibe de la administración nacional. “Yo aprecio a Martín Menem y tengo buena relación con su familia, pero el Gobierno nos debe millones de dólares. El gobierno de Milei no hizo una casa en La Rioja. En La Rioja hay clases por una cuestión meramente política. El Chacho es un bono, no una moneda, lo implementamos para cuidar el poder de compra. No necesitaba pedirle permiso al Presidente. Es mentira que son papelitos de colores y que no sirven. Lo reciben todos los comercios y hasta la cadena más importa de supermercados de Córdoba. La Rioja está floreciente”, cerró.

