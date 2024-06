Río Cuarto abre el calendario electoral en Córdoba: elige intendente, pero no hay candidatos libertarios afines a Milei

Escuchar

CÓRDOBA.- Río Cuarto, la segunda ciudad y capital alterna de Córdoba, elegirá mañana a su futuro intendente. Los comicios municipales abren el calendario electoral de la provincia. La ciudad está gobernada por el peronismo cordobés desde 2016. En esta oportunidad el oficialismo va dividido, con Guillermo de Rivas, de Hacemos por Córdoba, el candidato que apoya el gobernador Martín Llaryora.

Rivas tendrá como principales retadores al candidato de Primero Río Cuarto, el radical Gonzalo Parodi, y a Adriana Nazario, expareja de José Manuel de la Sota y cercana a Sergio Massa. En total, competirán diez listas.

Pese a la buena performance del presidente Javier Milei en Córdoba -lideró tanto la primera vuelta presidencial (35% de los votos) como la segunda, con 73,21%-, La Libertad Avanza (LLA) no llevará candidato con ese sello en la elección municipal. Iba a ser el piloto de rally y empresario Gastón González, pero no figuraba en los padrones.

En Córdoba, el sello de LLA está en manos del diputado nacional Gabriel Bornoroni. En Río Cuarto, por el Partido Libertario, el candidato será Mario Lamberghini, apoyado por el legislador provincial Agustín Spaccesi, quien si bien es de LLA, integra un sector interno diferente al del oficialismo.

Las encuestas que circularon en la previa mostraron una elección “peleada” entre Parodi y De Rivas. Llaryora hizo varias visitas al “Imperio del sur”, la última antes de la elección fue el miércoles pasado, cuando presentó el acuerdo con la Nación por el que la provincia se hará cargo de las obras de la autovía entre Holmberg y Río Cuarto. No logró un acuerdo con Nazario, a quien no mencionó en su discurso. Ella quería encabezar la lista y el gobernador no aceptó esa posibilidad. Se inclinaron por De Rivas, con el riesgo de que la división de votos con Nazario implique perder la ciudad.

Hace unos días, el postulante oficialista sumó el apoyo del exgobernador Juan Schiaretti, quien a través de las redes dijo: “Con Guillermo Río Cuarto va a seguir mejorando. En equipo las cosas se consiguen mucho mejor. De Rivas va a hacer progresar mucho más a la ciudad”.

Hasta la diputada nacional Natalia de la Sota, quien mantiene diferencias con el oficialismo provincial, se inclinó por De Rivas: “Mi padre hubiera dicho: ‘tratemos de ir juntos’. No tengo ninguna duda que si José Manuel De La Sota estuviera hoy acá diría que el candidato del justicialismo es Guillermo De Rivas”.

Con la alianza Juntos por el Cambio (JxC) desarmada, Parodi confía en mantener el caudal de votos de las últimas dos elecciones que se movió entre 32,7% y 35,5%, aunque en ambos casos fue derrota. “Se crece desde ahí”, confían en su sector. Prefirieron “municipalizar” la campaña, más allá de destacar la colaboración que tienen de Luis Juez.

Todos tienen la expectativa puesta en cuántos electores concurrirán a votar. En el 2020, en plena pandemia del Covid-19, apenas concurrió a votar el 50% del padrón; en el 2016 fue el 62%, también una participación baja respecto a las anteriores.

Además de Parodi, De Rivas, Nazario y Lamberghini, son candidatos Pablo Carrizo (Conciencia Desarrollista), Andrea Casero (Encuentro Vecinal Córdoba), Gustavo Dovis (Partido Humanista), Nicolás Forlani (Partido Respeto- Viva Río Cuarto), Rolando Hurtado (Pro), y Lorena Rojas (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad).

Los cierres de campaña de los tres principales candidatos tuvieron el objetivo de acercarse a los vecinos. De Rivas hizo una bicicleteada por la ciudad y planteó que es “momento de cosechar todo lo que hemos sembrado en los últimos ocho años. Se inicia una nueva etapa y me verán trabajando todos los días”.

Parodi eligió una caminata por la Plaza Roca y se mostró confiado en que ganará el domingo: “Le vamos a dar un mensaje muy fuerte, decirles ‘miren muchachos hasta acá llegaron, la gente está harta, la gente está podrida’. El mensaje que les vamos a dar el domingo es que se van a ir, porque no entendieron que cambió la República Argentina, que cambió la Provincia y que va a cambiar Río Cuarto”.

También Nazario eligió una plaza para una chocolateada. Pidió que la acompañen con el voto porque la ciudad “lleva años de atraso y nos han pasado Villa María y San Francisco, simplemente porque nosotros nos quedamos. Cuando desarrollemos nuestro programa de gobierno vamos a sumar a personas que coincidan con nuestros fines”.