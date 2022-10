Soledad Acuña y Roberto Baradel, las primeras reacciones contra el ajuste en Educación

escuchar

Tras conocerse que los fondos nacionales destinados a la educación del año próximo tendrán una reducción superior al 15%, más del doble que la prevista en todo el presupuesto general, el secretario general de Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), Roberto Baradel, anticipó que mañana se reunirá con el ministro de Economía, Sergio Massa, y espetó: “No estamos dispuestos a aceptarlo”. El proyecto de ley de Presupuesto 2023 deberá votarse en las próximas semanas en el Cámara de Diputados, aunque el detalle del contenido ya está definido.

“¿Ya hemos hablado con diputados y mañana tenemos una reunión con el ministro de Economía [Sergio Massa]”, señaló el sindicalista del gremio educativo, quien añadió: “Ya lo hemos hablado con el ministro de Educación [Jaime Perczyk]. El presupuesto de educación no tiene que tener recortes y, es más, tiene que aumentar”.

Si bien el ajuste global en el gasto del Estado llegaría al 6,8%, la merma de fondos del Ministerio de Educación sería más del doble que la del presupuesto nacional general. Los recortes más pronunciados previstos se concentran, además de educación, en subsidios a la energía y al transporte, prestaciones sociales (como planes alimentarios y asignaciones familiares), y las transferencias a provincias. De acuerdo con la iniciativa del Gobierno, el ajuste será de 1,2 puntos del PBI respecto de este año.

En la misma línea, la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, protestó contra el ajuste del Gobierno nacional. Con una captura al artículo publicado hoy en LA NACION, la funcionaria del gabinete porteño consideró: “La educación no puede ser la variable de ajuste del gobierno nacional”. Y apuntó: “Después de postergarla por dos años, ahora bajan drásticamente el presupuesto”.

Elecciones 2023

En declaraciones radiales con Futurock, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales del próximo año, Baradel también analizó cuál sería la alternativa peronista a una propuesta potencialmente encabezada por Mauricio Macri.

“La contradicción principal es que no vuelva a gobernar el neoliberalismo en la Argentina”, dijo, y siguió: “Ni Mauricio Macri, ni el espacio político que representa. Eso es un primer paso fundamental porque el proyecto de ellos lo conocemos”.

En este sentido, Baradel señaló: “Creo que hay que constituir un espacio a partir de lo que es el Frente de Todos, que tenga determinaciones y políticas públicas que permitan transformar la realidad”.

Puntualmente, el dirigente sindical ponderó el manejo de la administración de Alberto Fernández sobre la pandemia, pero destinó críticas para todo lo demás. “Yo podría ponderar lo que ha hecho este gobierno en el marco de la pandemia, el IFE, la vacunación masiva, toda una serie de cuestiones que se dieron de protección en una situación extraordinaria”, dijo.

Y subrayó: “Después, pos andemia, hay cuestiones que no se hicieron bien o que no se hacen, como enfrentar a los formadores de precio”,

“El Estado tiene herramientas. Tienen que convocarlos, y si no hay respuestas, hay herramientas para poner un párate. Si no, [los empresarios] hacen lo que quieren y no pueden hacer eso”.

