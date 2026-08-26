Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, fue citado a indagatoria por enriquecimiento ilícito

El juez federal Julián Ercolini citó a prestar declaración indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito al exfuncionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, que ya es juzgado por otros actos de corrupción y es uno de los protagonistas de la causa por los Cuadernos de las Coimas.

Ercolini citó a Baratta para el 16 de septiembre. Baratta era subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal y fungía como mano derecha de Julio De Vido.

La justicia le cuestiona a Baratta la posesión de departamentos y cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, la compra de un lote en el Mapuche Country Club de Pilar y la construcción, luego, de una vivienda en ese lugar.

Roberto Baratta RICARDO PRISTUPLUK

La defensa argumentó que la casa del country Mapuche era de los padres de Baratta, pero la fiscal federal Alejandra Mángano, a cargo del caso, sospecha que los usó como sus presuntos testaferros.

La compra del lote se hizo por 70.000 dólares el 19 de septiembre de 2012, en efectivo, y la casa construida costó unos 3.700.000 pesos que fueron pagados entre diciembre de 2012 y enero de 2015, en efectivo, tanto en pesos como en dólares estadounidenses.

La madre de Baratta figuró como titular de la propiedad. El arquitecto que construyó la casa fue contratado por Baratta y recibía sus indicaciones. Baratta hacía los pagos, según la fiscalía. La propiedad está embargada.

Los bienes cuestionados son un departamento de Basavilbaso 910, piso 2, depto. D, por 70.000 dólares, adquirido con su exesposa Cecilia Vanesa Raspanti; otro en Huergo 250/54, piso 6, unidad 22, por 52.500 pesos; un Peugeot 307 XS 1.6; un departamento en José Hernández 2043/5, piso 18 con cochera y baulera, adquirido en 220.000 dólares; otras cocheras; una Renault Duster Privilege 2.0; dos departamentos en Almagro, en Thames 674/76, piso 6, departamento E y F y dos cocheras; la casa de Mapuche y un Chevrolet Agile.

Roberto Baratta, durante una audiencia del juicio por los Cuadernos Captura

El período por el cual se cuestiona el enriquecimiento de Baratta abarca desde 2003 a 2015, cuando integró los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Esta causa se inició en 2017, hace casi diez años, y la defensa de Baratta argumentó que correspondía ser sobreseído por prescripción, por el paso del tiempo.

Baratta fue citado a indagatoria por primera vez recién cuatro años después, en 2021, cuando el juzgado —que está vacante— estaba a cargo de Ariel Lijo; el interrogatorio no pudo avanzar, pues restaba un peritaje.

Roberto Baratta, durante una audiencia del juicio por los Cuadernos Ricardo Pristupluk

Ese estudio se hizo en estos años y recientemente la Cámara Federal lo convalidó. Ese peritaje dejó en pie las sospechas sobre la casa del country Mapuche.

Los abogados de Baratta también objetaron la interpretación de la fiscalía sobre un departamento de Las Cañitas, porque dijeron que no era del exfuncionario, sino de su esposa, que lo había adquirido antes de la boda.

La investigación sobre el patrimonio de Baratta comenzó hace casi diez años, pero ahora que ya concluyó la pericia y que fue convalidada por la Cámara Federal, Ercolini lo llamó a indagatoria.

Baratta es investigado además en el caso de los Cuadernos de las Coimas, donde está siendo juzgado como uno de los recaudadores que retiraba los bolsos con dinero que recogía el chofer Oscar Centeno y que eran entregados en ocasiones a De Vido o en el departamento que pertenecía a Cristina Kirchner.