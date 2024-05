Roberto Navarro, durísimo contra La Cámpora: “Me tienen los huevos llenos”

Escuchar

El periodista y director de El Destape, Roberto Navarro, apuntó contra La Cámpora, habló sobre supuestos “aprietes” y defendió su apoyo a la expresidente Cristina Kirchner. Además, dio a entender que la organización liderada por Máximo Kirchner tendría “acuerdos” con algunos medios de comunicación y con sectores del gobierno de Javier Milei .

“Me tienen los huevos llenos. Si no me dejé apretar por Macri, no me voy a dejar apretar por ustedes también”, acusó directamente, y agregó: “¿No les da vergüenza hacer notas en Clarín contra El Destape, por el simple hecho de decir ‘vayan a una interna, si ganan maravilloso, me saco el sombrero’? Dejen que gobierne el otro. O si no, que vaya Cristina. Si Cristina es candidata, la vamos a apoyar todos”.

Así, durante una transmisión de su programa, aseguró que la organización está molesta porque sus opiniones “no son iguales que en los últimos ocho años”. “Se olvidaron que en 2016, cuando estaban escondidos abajo de la cama, nosotros dábamos la gran pelea. Olvidaron la defensa que hicimos de Cristina, yo y la mayoría de los que estamos acá, cuando la perseguían”, continuó.

E ironizó: “Nos censuraron, nos persiguieron, nos inventaron causas, nos demonizaron. Vas por la calle y te gritan ‘chorro’. ‘¿Y yo qué robé?’. ‘Ah, pero defendés a la chorra”.

Por otro lado, hizo un análisis sobre los últimos años en la política y agregó una autocrítica a los resultados de las últimas elecciones: “Hemos hecho todo eso y lo volveríamos a hacer. Pero nosotros, después de tanta derrota decimos que habría que revisar este esquema. Habría que ir a una interna, habría que renovar, no se puede perder de esta manera”.

Asimismo, se refirió a las supuestas negociaciones de La Cámpora con los medios de comunicación, con los que aseguró que tienen “muy buena relación”. “Los capos de La Cámpora se reunieron con el director de institucionales de Clarín y lo que dice él es que no pidieron por Cristina, pidieron por ellos”, lanzó, y redobló la apuesta: “Operan notas. Salieron tres. Dos las dejé pasar. En la tercera atacan a El Destape, que se nutrió de periodistas despedidos de los otros medios, que para mí son los mejores periodistas del país y están acá”.

“No tenemos gran respaldo, nos cuesta sobrevivir. Y lo atacan por el solo hecho de decir, ‘muchachos, vayan una interna, si la ganan, bien, pero si no la ganan dejen que gobierne el otro. No son los dueños de la pelota”, cuestionó, antes de apuntar directamente contra el hijo del matrimonio Kirchner: “ Esto no es una monarquía. No podés heredar. No sos el principito. Ahora, no aprietes . Nos la vamos a bancar. Son unos cobardes de usar a Clarín contra un medio que se la bancó. Están atacando a El Destape para destruirlo”.

Además, aprovechó para mandarle un mensaje al Presidente: “Milei, contámela. ¿No es que no los querés? ¿Por qué les dejás tantas cajas? Estoy muy caliente. Y saben que cuando me enojo es peor. No voy para atrás. Acá hay muchas familias que dependen de El Destape”.

Finalmente, concluyó: “Nunca contesté, pero si atacan a El Destape voy a hablar. La Cámpora también tiene medios con los que se quedó, que Milei tolera que los tenga. Y tiene una radio en donde paga los sueldos en negro, en efectivo. Me da vergüenza que un peronista pague los sueldos en negro y en efectivo. Y me pregunto, ¿de qué delito sale la plata negra? ¿De esas cajas que les dejó Milei? ¿Y por qué se las dejó Milei?”.

