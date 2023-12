escuchar

Luego de la polémica que desató su designación al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación, el exministro menemista Rodolfo Barra pidió disculpas por los dichos calificados de antisemitas que expresó cuando “era un adolescente” y que le valieron el rechazo del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), que le pidió al presidente electo, Javier Milei, que reconsidere el nombramiento.

“Tenía 15 años, era un adolescente. Cuando uno es adolescente adolece de madurez, de conocimientos, muchos a esa edad hacen locuras, a mí me tocó hacer esta locura. Otros, a edad mayor, fueron terroristas: no se dio que tuviera que participar en un acto violento y tampoco me consideré filo nazi”, sostuvo en declaraciones a LN+.

Este viernes, la FACA emitió un comunicado en el que manifestó “preocupación y rechazo” frente a la designación de Barra, quien asumirá funciones el 10 de diciembre. “Consideramos esta elección como una afrenta directa al espíritu democrático y plural de nuestro país. Resulta inadmisible que una persona con antecedentes vinculados al Movimiento Nacionalista Tacuara, con tendencias próximas al nazismo, sea nombrada para un cargo de tal relevancia en nuestro país”, remarcó el texto.

En su defensa, el futuro procurador recordó que los cuestionamientos que recibió fueron por episodios que sucedieron “hace mas de 60 años”, y destacó también que desde la década del 70 dicta clases en la facultad y en ningún momento tuvo “una opinión racista”.

“Habrán pasado cinco o diez mil alumnos y habría que preguntarle a ellos si alguna vez tuve una opinión del tipo totalitaria o racista. Tengo 20 libros publicados que se vinculan mucho con la organización social, con la cuestión de la igualdad, de la discriminación, bastaría con ojearlos... Me disculpo como me puedo disculpar de otros cosas que se hacen en la adolescencia, tuve una adolescencia complicada, le di mucho trabajo a mis padres”, enfatizó.

En contraste con el reclamo del Foro, Barra remarcó la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina (DAIA) emitió esta tarde un comunicado alusivo a la polémica desatada y en el que resaltó que el funcionario le había manifestado a esa organización “en la década del ´90 un pedido de disculpas por sus horrorosas conductas y manifestaciones cuando era joven”.

“Es importante remarcar lo ocurrido, ya que estará a cargo del órgano superior del cuerpo de abogados del Estado y tendrá como un eje central la lucha contra el antisemitismo y la discriminación. En este sentido la DAIA estará presente para asegurarse su apego a la ley y que esto se cumpla gobierne quien gobierne”, remarcó la entidad que ejerce la representación de la comunidad judía argentina.

