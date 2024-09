Rodrigo De Loredo y Luis Petri criticaron duramente a Martín Lousteau por cómo conduce a la UCR

Escuchar

Luego del escándalo de los funcionarios radicales que dieron vuelta su voto para apoyar el veto del presidente Javier Milei, el diputado nacional Rodrigo De Loredo apuntó hacia la conducción de Martín Lousteau al frente de la Unión Cívica Radical (UCR), cuestionó su proceder y habló sobre “dos perspectivas” dentro del partido.

“Es un clima de época. El partido siempre tuvo pluralidad y diferentes corrientes, pero hoy hay dos cosmovisiones en tensión: una ultra opositora con morfología porteña que rivaliza con el Pro y gobierna poco y nada; y un radicalismo ampliamente mayoritario desde lo electoral, con aceptación total y absoluta del horizonte de equilibrio porque tiene cinco gobernadores”, diferenció este domingo en diálogo con Radio Rivadavia.

En esta misma línea, el también presidente del bloque de UCR apuntó contra Lousteau y aseguró que “ actúa con honestidad intelectual de lo que él piensa”, pero que es “errático con el rumbo que le da a la conducción del partido ”. “Yo se dónde estoy, de dónde vengo y en dónde estuve siempre, después que cada uno explique la coherencia de su trayectoria”, cuestionó.

De esta forma, ratificó que como expresión política “no les convienen” las peleas y cuestiones personales, pero que la conducción del radicalismo “no está sabiendo administrar” a las distintas facciones. En un claro cuestionamiento hacia el senador nacional, dijo: “Las agreden, las exhiben y hacen que tenga quebraduras expuestas innecesariamente. Mi partido el año que viene va a tener que tener una decisión pragmática de aceptar realidades distritales en sus estrategias electorales”.

Por otro lado, descartó la posibilidad de un acuerdo con el bloque de Unión por la Patria (UP) o con cualquiera de las vertientes del kirchnerismo. “Sería gravísimo, es algo que no puede pasar en ningún distrito. La identidad del radicalismo puede tener idiosincrasias, pero hay vectores comunes que no van: volver al pasado, a una dinámica populista, extractivista, corrupta. Son el problema que vinimos a cambiar y nosotros tenemos que ser oficialistas del cambio”, marcó y sumó: “Cada vez que el Gobierno tuvo una actitud conservadora yo tuve diferencias, pero si tuvo una decisión a favor del cambio, la acompañé”.

Y sentenció: “ El radicalismo tiene una contracara cultural y un adversario que es todo lo que representa el kirchnerismo . Sería un delirio y una locura total que el radicalismo de la Ciudad hiciera un acuerdo. Si alguien explora un acuerdo electoral con lo que vinimos a cambiar están en todo su derecho, pero córranse del radicalismo porque esto produce un daño identitario importante”.

Respecto de los diputados que se reunieron con el presidente Milei para apoyar el veto a la ley de movilidad jubilatoria, aseguró que “no lo tomó bien” y que trabajó “para que no sucediera”. “Caen en contradicciones, porque los mismos que la impulsaron anteriormente tuvieron comportamientos indisciplinados de bloque”, cuestionó. Y sentenció: “Yo no estuve de acuerdo ni antes -con lo que hicieron con la Ley Bases- ni ahora. Somos un partido con identidad de razonabilidad, no estamos ni en un extremo ni en otro y depende el tema podemos tener una opinión u otra”, detalló y aclaró: “Pero todos estos quilombos inclinan nuestra balanza y adquieren una vidriera que es superior”.

Por otro lado, evaluó la posibilidad de que el presidente Milei finalmente no vete la Ley de Financiamiento Universitario tal como había anunciado. “Hay que ver si efectivamente lo va a hacer. Hoy presenta el presupuesto, de forma que el Congreso va a debatir su previsión económica para el año que viene. No estaría mal que el Gobierno reflexione y que tengan en cuenta que estos temas puedan ser discutidos con el presupuesto ”, consideró.

“Si me preguntan, yo sugeriría que el gobierno lo analice, salvo que sigan con una dinámica más política que económica y social. Les ha ido muy bien peleando con el parlamento, con las ratas o con los degenerados fiscales. Si cada vez que tiene este tipo de conflictos pelea, se legitima socialmente. Si golpea o no en la economía es algo que si fuera Gobierno me preguntaría”, cerró.

Otro que se sumó a las críticas de De Loredo contra Lousteau fue el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, que aseguró que la UCR “no tiene propietarios” ni derecho de “expulsar a Diputados radicales votados por la ciudadanía”. “Martín Lousteau y los que hoy piden expulsiones perdieron la interna. Representamos a los millones de afiliados y simpatizantes radicales que dijeron BASTA al populismo y decadencia argentina, que reconocieron en Javier Milei la única posibilidad de salir del atolladero fracasos, de la desgracia del kirchnerismo para abrazar las ideas de la libertad”, afirmó.

Y remarcó: “¡El Radicalismo nació como un partido defensor de las libertades individuales! Defensor de una Economía de libre mercado, equilibrio fiscal, reglas claras y previsibles y estado de derecho. El comercio y la industria no necesitan protección sino libertad, decía Don Leandro. ¡Era siguiendo el camino de Alem y es abrazando las ideas de la libertad que impulsa Javier Milei, el camino para sacar a la Argentina adelante!”.

