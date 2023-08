escuchar

PARANÁ (enviada especial).- Empezó la cuenta regresiva: faltan 70 días para las elecciones generales del 22 de octubre. Personalmente, Rogelio Frigerio, que ayer se impuso en las PASO para la gobernación de Entre Ríos, dice que trabajará con Pedro Galimberti, el diputado radical que venció en la interna y con quien habrá foto pronto, y considera que su proyecto no es comparable con la opción de La Libertad Avanza. Sebastián Etchevehere, el candidato de Milei en esta provincia, se ubicó cuarto, por detrás del voto en blanco que quedó tercero en Entre Ríos. Confía en que se convertirá en el gobernador que logré terminar con 20 años de gobierno peronista

Aunque no fue lo que esperaba, y quedó lejos del 52% que habían conseguido en 2021, el exminsitro del Interior de Mauricio Macri se impuso en la interna y Juntos por el Cambio ganó en 13 de los 17 departamentos, incluidos los cuatro más grandes: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguachu. Enfatizan que son la única provincia no gobernada por la coalición que ganó, surfeando una ola nacional adversa y en una de las pocas provincias que no desdobló sus elecciones.

"Milei expresa mejor que nadie esa bronca de la gente con la política, con la frustración de ver que en 40 años de democracia no hemos podido mejor ni una sola variable económica o social" Rogelio Frigerio

Nieto del dirigente desarrollista y fundador del Movimiento de Integración y Desarrollo, Rogelio Julio Frigerio, de quien no solo heredó el nombre sino también los campos que hoy le permiten votar en Paraná. Su padrino es el expresidente Arturo Frondizi. Frigerio, de 53 años fue además uno de los pocos que consiguió imponer una lista unificada en su distrito y que su cara aparezca en la boleta de Patricia Bullrich y en la de Horacio Rodríguez Larreta,

El exministro del Interior cree que Juntos por el Cambio debe “reconstruir la empatía con la gente”. “A nuestra campaña le faltó empatizar con lo que estaba pasando con la sociedad: hablamos mucho de la política, de las candidaturas y tenemos que estar más cerca de la gente, más en contacto con los vecinos”, afirma. Y remarca que deben “captar el interés de los que no fueron a votar” aunque cree que Bullrich podrá retener los votos de Larreta.

–¿Cómo piensa gestionar estos resultados de cara a las elecciones generales?

–Tuvimos un triunfo contundente por ocho puntos de diferencia con un peronismo movilizando su aparato como pocas veces se había visto, un oficialismo gobernando los distritos más importantes de la provincia, con internas interesantes y aun así, a pesar de estar el gobernador en la boleta [Gustavo Bordet se presentó como precandidato a diputado nacional], sacaron prácticamente los mismos votos que en el 2021, con lo cual yo creo que ahí hay un techo y que el resto de los entrerrianos quiere otra cosa, un cambio, después de 20 largos años de un mismo signo político gobernándonos.

Eso es una enorme responsabilidad. Y sabemos también que hay mucho voto que de alguna manera expresa la bronca contra la política, la decepción, la frustración. Hay un mensaje claro de la gente a terminar con los privilegios de la política, los personalismos, las designaciones a dedo y creo que eso también fue un mensaje de las urnas que hay que leer. Un 25% del electorado que no fue a votar. Está claro que hay una expresión de desencanto con la política que me llevó a plantear anoche que no había nada para festejar. No creo que haya nada para festejar cuando la gente tiene bronca con la política, sino eso mostraría una falta de empatía muy grande.

–Imagino lo dice también por los resultados de Jaiver Milei...

–Milei expresa mejor que nadie esa bronca de la gente con la política, con la frustración de ver que en 40 años de democracia no hemos podido mejor ni una sola variable económica o social.

–¿Cree que pueden conseguir esos votos?

–Nosotros acá tenemos un proyecto muy serio, que lleva muchos años de recorrida por cada rincón de la provincia, con la elaboración de un programa de transformación y de desarrollo de un equipo técnico de más de 400 profesionales. La opción de La Libertad Avanza se armó en un mes porque la elección iba a ser desdoblada, y ellos no tenían pensando presentar candidato. No es comparable en ese sentido. Me parece que acá en Entre Ríos hay una diferencia que a nivel nacional y por supuesto, un oficialismo que ha agotado la paciencia de los entrerrianos.

–¿Y a nivel nacional?

–Creo que hay un final de ciclo, el kirchnerismo tuvo la peor elección de la historia a nivel nacional que también es coincidente con el peor gobierno y creo que depende de nosotros lograr reconstruir esa empatía con la gente. A nuestra campaña nacional le faltó empatizar con lo que estaba pasando con la sociedad: hablamos mucho de la política, de las candidaturas y tenemos que estar más cerca de la gente, más en contacto con los vecinos.

Me parece que hay tiempo para replantear esa estrategia. Hoy que ya tenemos definida la candidatura de Patricia, que todos se van a encolumnar detrás de esa candidatura creo que hay mucho terreno todavía para lograr captar la atención de mucha gente que ha mostrado su bronca, y su hartazgo con la política tradicional.

–Después de esa campaña que describe, ¿Patricia Bullrich puede retener los votos de Horacio Rodríguez Larreta?

–Creo que eso no va a ser un problema. Me parece que la foto de ayer ayuda y también hay una gran integración de listas. A diferencia del oficialismo, nosotros integramos las listas de los competidores. No veo problema en lograr sostener los votos que tuvimos en las PASO. El desafío es ir más allá, ver cómo hacemos para captar el interés de la gente, sobre todo de los que no fueron a votar y de los que votaron en blanco.

Patricia Bullrich invitó a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales al escenario luego de su discurso Captura de Video

–¿Qué deben hacer para no quedar terceros en las generales?

–Hoy Juntos por el Cambio salió segundo a nivel nacional y yo insisto, creo que el kirchnerismo está en su techo. No tiene posibilidades de recuperar terreno porque ya ha mostrado todo lo que son: son gobierno y el gobierno que ha generado más pobres, más inflación y una crisis económica como hacia muchas décadas no se veía en la Argentina. Me parece que depende mucho más de Juntos por el Cambio y como logra con otra actitud frente a la sociedad captar el interés de los que no fueron a votar.

–¿Qué actitud?

–Más empatía con la sociedad, hablar menos de la agenda de la política y más de la agenda de la gente. Hay un hartazgo de la sociedad de ver a los políticos peleándose entre ellos, hablando de una agenda que solo les interesa a ellos. Los pases de facturas, la chicana, acá en Ente Ríos se ve. La gente ve esto como un espectáculo bochornoso, es muy difícil que a alguien se le caiga una idea. Nosotros presentamos un programa y del otro lado eran chicanas, agresiones personales. La gente está harta de esa manera de hacer política. Tenemos que empatizar con lo que le está pasando a la gente y con lo que están necesitando de la argentina.

–¿Va a trabajar con Galimberti?

–Hablé ayer, se puso a disposición, planteó hacer la campaña juntos. Tenemos muchos lugares donde tenemos candidatos de su espacio interno, así que vamos a integrar las listas. Acá no hay ninguna posibilidad de que no estemos todos juntos detrás del desafío de cambiar la provincia después de estas largas dos décadas de estar gobernados por el peronismo.

–En caso de ganar en octubre, ¿se piensa mudar?

–Todos los gobernadores en general se mudan acá y obviamente hay que residir en la capital de la provincia y yo no voy a ser una excepción.

–Lo que está sucediendo hoy en el Gobierno, con la devaluación, es similar al 2019 cuando usted estaba en el gobierno, ¿cómo ve el plano económico?

–El gobierno no tiene ninguna idea de cómo resolver este problema, solo patea la pelota para adelante, es lo que han venido demostrando. No tienen un plan y se jactan de no tenerlo así que es muy difícil en esos términos que la economía acompañe esa transición. Ojalá que haya paz y que podamos dar vuelta la página de una parte de nuestra historia que ha sido muy malo para nuestro país.